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الأهمية والغموض وانتشار الشائعة

11/15/2023 5:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




ممدوح سليمان العامري
تنطلق الشائعة من واقع المجتمع الذي تبث فيه، وتأخذ حاجات الأفراد بعين الاعتبار عند بثها، وهي تتسم بطابع الغموض والأهمية، كونها لا تُنسب الى مصدر واضح ومحدد، وذلك لأن الغموض يولّد الشك كما أن الأهمية تحفز الجمهور على متابعتها وترديدها، وهذا هو المطلوب لنجاح مقاصدها.
والشائعة عادة ما تُؤلف ويجري العمل على فبركتها من خبر لا أساس له من الصحة، أو خبر قد يكون فيه شيء من الصحة، وتكون دائماً موجزة ليسهل نشرها وتروجيها.
أوضح علم النفس أن الشائعة هي عبارة عن تنفيس للمشاعر المكبوتة، حيث يرى فيها الفرد ما ليس موجوداً في غيرها؛ وهي تنجح دائماً في بثّ سمومها وإثارة الصراعات والفتن، لأن مروّجي الشائعات يقدّمون الشائعة بصورة برّاقة، فلا تخرج إلا بعد حبكة وصياغة واختيار جيّد للكلمات والزمن لتفرض نفسها بقوة على الرأي العام.
تتعرّض الشائعات أثناء انتقالها وحركتها الى عملية تحوير، وهذا التحوير أو ما يسمى بالتطعيم يستفيد منه مروّجو الشائعات، لأن عملية التحوير تخدم الهدف الذي من أجله تمّ إطلاق الشائعة، والشائعات تختلف باختلاف المواقف، فهنالك الشائعات السوداء، وهي تحمل طابع التشاؤم وتكون سريعة الانتشار والهدف منها إرباك الخصم وشق وحدة الصف الوطني، أما الشائعات البيضاء، فهي تدعو الى التفاؤل وتثبيت الثقة في النفوس وتقوية العزائم.
وبعض الشائعات تمتلك من القوة ما يزيد من الحالة الانفعالية للفرد، والمعروف أن الانفعال يزيد من الحساسية النفسية عند الأفراد ويخلق البلبلة في الرأي العام، وقد قيل فيها، أنها أفضل أسلوب مدمّر استخدم في الحروب، وسلاح مدمّر من أسلحة الحرب النفسية.
ونذكّر بأن الغموض في الشائعة يساعد في انتشارها ويعطي للناس فرصة أكبر في تصديقها، ولا يمكن الاستهانة مطلقاً بخطورة الخلفية التي تتركها الشائعة وراءها. وحتى نحد من الشائعة وخطرها على المجتمع، لا بد من التعاون الوثـيق بين الحكومة والمواطـن لمحاربتـها بإظـهار الحقيـقة والدوافـع التي كانت وراء اختلاقها، كما يجب على المختصين تلقي الشائعة بدون انفعال، ومناقشتها، وتحديد مصدرها، والإبلاغ عنها، لتنبيه المواطنين لعدم ترديدها، فهذا يحد من سريانها وانتشارها ويؤدي إلى دفنها في مهدها.

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