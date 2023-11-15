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الأولمبي يدرس أوراق نظيره السعودي والشهري يشيد

11/15/2023 5:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يواصل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليومية في مدينة الخبر السعودية، استعدادا للتجمع الدولي، الذي يستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بمشاركة 4 منتخبات هي: الأردن، السعودية، قطر، وأستراليا.
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة عبدالله أبو زمع، وجهازه المعاون الذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، إلى الاستفادة الحقيقة من اللقاء أمام المنتخب السعودي يوم السبت المقبل، حيث يعد الفريق الشقيق من أفضل المنتخب الآسيوية حاليا، ويضم لاعبين مميزين.
وتشتمل الجرعات التدريبية على الناحيتين الفنية والبدنية، بمشاركة اللاعبين كافة، الذين اختارهم أبو زمع، وسط معنويات عالية وإصرار على مواصلة العروض المميزة.
ويبحث أبو زمع في المباراتين الوديتين والمعسكرات المقبلة، للوصول للجاهزية المثالية أملا بالمنافسة على لقب البطولة القارية، أو خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يملك أبو زمع مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب، والذين أثبتوا حضورهم خلال منافسات الموسم الحالي، وكانوا من أبرز نجوم فريقهم في مباريات دوري المحترفين، ورغم غياب نجمي المنتخب أمين الشناينة ومهند أبو طه وحارس المرمى أحمد الجعيدي، نظرا لارتباطهم مع المنتخب الأول المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا يمثلون خيارات متنوعة من الناحيتين الهجومية والدفاعية في أوراق الجهاز الفني وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنتوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.
ورصد أبو زمع الأوراق الفنية ونقاط القوة والضعف عند المنتخب السعودي، من خلال متابعة عدد من المباريات التي لعبها المنتخب الشقيق في الفترة الماضية.
ويحمل المنتخب الأولمبي مع أبو زمع وجهازه المعاون سجلا طيبا ومشرفا يدعو للتفاؤل، حيث لعب المنتخب في عهد الجهاز الفني الحالي، 19 مباراة، حيث خسر في مباراة وحيدة أمام المنتخب المصري في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب في 12 مباراة، مقابل انتهاء 6 مباريات بنتيجة التعادل، وسجل المنتخب في المباريات 38 هدفا واستقبل مرماه 14 هدفا.
من ناحية أخرى، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاما سعد الشهري، أهمية وفوائد مواجهة المنتخب الوطني يوم السبت المقبل،
مضيفا في تصريحات إعلامية، "أن البطولة محطة مهمة للمنتخبات الأربعة استعدادا للاستحقاقات المقبلة وأبرزها منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار(مايو) المقبلين، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".
واستدعى الشهري، أبرز اللاعبين خلال الفترة الحالية لتمثيل المنتخب السعودي وهم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، أحمد أبو راسين، محمد أبو الشامات، أحمد الجليدان، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، محمد اليامي، محمد سليمان، ماجد قشيش، حسين الصبياني، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبدالملك العييري، عبدالإله هوساوي، زياد الجهني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، يزيد جوشان، حسن العلي، مشاري النمر.
وتشهد الدورة الدولية الودية إقامة 4 مباريات، إذ يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السعودية عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، الذي يشهد مباراة أخرى بين المنتخبين القطري والأسترالي عند الساعة السابعة مساء، وتقام يوم الثلاثاء المقبل مباراتان، إذ يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي عند الساعة الرابعة مساء، فيما يتواجه منتخبنا الوطني والقطري عند الساعة السابعة مساء، وستقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

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