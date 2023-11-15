الأونروا: الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وتتزايد كل ساعة

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا) أخيرا أنه بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الصهيوني على الفلسطينيين باتت الاحتياجات الانسانية والمعيشية لدى المواطنين في القطاع هائلة للغاية وهي تزيد كل ساعة.

وقدرت الوكالة حاجتها للاستجابة للدمار غير المسبوق في قطاع غزة والاحتياجات المتزايدة في الضفة الغربية بمبلغ 481 مليون دولار أميركي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية للأشخاص المتضررين في غزة والضفة الغربية، وذلك حتى نهاية هذا العام، مبينة أنها أطلقت نداء عاجلا لهذه الغاية.



وأشارت (الأونروا) أن توفير التمويل سيسمح للوكالة بمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الأساسية والمأوى ولوازم البقاء والرعاية الصحية والنقد والمياه والصرف الصحي والنظافة لـ1.6 مليون شخص في جميع انحاء قطاع غزة، كما ان التمويل سيوفر المساعدة النقدية والرعاية الصحية والحماية للمحتاجين لسكان الضفة.



وبينت الوكالة أن القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية في غزة تسبب، في دمار وتضرر نصف المنازل في القطاع وأن جميع السكان يتعرضون لعقاب جماعي ما اضطر حوالي 70 % من الناس إلى الفرار من منازلهم.



ومن بين هؤلاء، يوجد أكثر من 720,000 شخص في 150 ملجأ للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة



واعتبرت الوكالة أن القيود المفروضة على حركة سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من قبل الاحتلال منذ 7 من تشرين الاول (أكتوبر) تأثر بشدة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما أن ما تشهده الاراضي الفلسطينية وغزة يؤثر على سبل العيش والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساط هذه المجتمعات.



ويشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت في 17 من تشرين الأول ( أكتوبر) عن تقديم مساعدات للأونروا بقيمة 3 ملايين دينار، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة.



وتواجه الأونروا منذ أكثر من عقد من الزمان وحتى الآن أزمة مالية مزمنة، وما تزال غير متأكدة إذا ما كانت ستتمكن من دفع رواتب موظفيها حتى نهاية العام.



ويذكر بأن (الأونروا) أنشئت بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في منطقة عمليات الوكالة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، حيث تعمل الأونروا. في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية.



وتساعد الأونروا لاجئي فلسطين في دول المنطقة على تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية من خلال الخدمات الجيدة التي تقدمها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والتمويل الصغير والمساعدة الطارئة. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

اقرأ المزيد :

"الأونروا": 92 ضحية من المنظمة.. وحجم الأزمة الإنسانية في غزة غير مسبوق



