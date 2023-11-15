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الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة

11/15/2023 5:25:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن منشأتها لتخزين الوقود في غزة باتت فارغة، وإنها ستنهي عمليات الإغاثة قريبا.


وتكافح الوكالة لتقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 600 ألف شخص لجأوا للعيش في المدارس والمرافق الأخرى في الجنوب.وكالات

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