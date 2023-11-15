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التنمية المستدامة.. المحافظات تسجل الأداء الأفضل بمحور الصحة

11/15/2023 5:25:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، النسخة الأولى من تقرير "مؤشر التنمية المحلية المستدامة 2023"، الذي تم تطوير منهجيته من قبل منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وفق أسس علمية لقياس مستوى التنمية المحلية المستدامة في المحافظات الأردنية. وقد تم اعتماد هذا المؤشر من قبل الحكومة كأحد الأسس والمعايير المستخدمة في تحديد سقوف موازنات المحافظات "النفقات الرأسمالية"، ضمن الموازنة العامة، وبوزن نسبي يصل الى 15 % من السقف الإجمالي المخصص للمحافظات.
وأكد المنتدى أهمية هذا المؤشر في توفير أداة قياس كمية وعلمية تساعد على تتبع الإنجاز لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تقييم وقياس خمسة محاور رئيسية، وهي كل من الأنشطة الاقتصادية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والوضع الاجتماعي.
وبحسب المنتدى، فإن هذا المؤشر يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقييم نتائج تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي على مستوى محافظات المملكة، وبالتحديد المبادرات المدرجة ضمن ركيزتي جودة الحياة، والاستدامة.
وفيما يتعلق بنتائج المؤشر للعام الحالي، فقد أشار التقرير إلى أن المحافظات قد سجلت الأداء الأفضل ضمن محور "الصحة"، نتيجة أدائها الجيد في مؤشر "نسبة الأفراد المؤمنين صحياً"، كما كان أداؤها جيداً نسبياً في محور "الوضع الاجتماعي"، نظراً لأدائها في مؤشر "دليل التنمية المبكرة للطفل".
كما بينت النتائج، وجود ضعف واضح في أداء المحافظات ضمن محور "البنية التحتية"، بسبب ضعف أدائها بشكل رئيسي في مؤشري "التزويد المائي للأغراض المنزلية والبلدية"، و"حوادث التدهور الى إجمالي الحوادث". كما جاء أداء المحافظات ضعيفاً أيضاً في محور "الأنشطة الاقتصادية"، نتيجة لضعف أدائها في مؤشر "توزيع المؤمّنين في الضمان الاجتماعي حسب المحافظات".
وعلى مستوى أداء المحافظات، جاءت العاصمة عمان الأعلى من حيث مستوى التنمية وفقاً لنتائج المؤشر؛ حيث سجلت ما مجموعه 70.4 نقطة (من أصل 100 نقطة)، تلتها محافظة البلقاء (47.1 نقطة)، ثم العقبة (45.2 نقطة) والكرك (43.7 نقطة). فيما حلت محافظة المفرق في المرتبة الأخيرة، بعد أن سجلت 24.8 نقطة ضمن مؤشرات التنمية المحلية بالمجمل.
وقد أظهرت نتائج التحليل وجود فجوة كبيرة بين أداء محافظات المملكة؛ حيث وصل الفارق بين محافظة العاصمة وثاني المحافظات (البلقاء) الى ما يقارب 23.3 نقطة. فيما بلغ حوالي 45.6 نقطة عند المقارنة مع أقل المحافظات من حيث التنمية المحلية (المفرق). هذا، وجاءت ست محافظات من أصل اثنتي عشرة محافظة تحت المتوسط العام لمؤشر التنمية المحلية، والبالغ 40.4 نقطة.
وبحسب توزيع المحافظات وفق تصنيف مستوى التنمية المحلية، فقد حلت كل من عمان، والبلقاء، والعقبة ضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المرتفعة. بينما جاءت كل من الكرك، وإربد، والزرقاء، ضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المتوسطة المرتفعة.
وضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المتوسطة المنخفضة، جاءت كل من عجلون، وجرش، والطفيلة. بينما جاءت كل من مادبا، ومعان، والمفرق ضمن المحافظات ذات التنمية المحلية المنخفضة.
أما بالنسبة للمحاور الرئيسية، فقد سجل التباين الأعلى بين المحافظات ضمن محور "الوضع الاجتماعي"، الذي يعبر عن مستوى الرفاه والدخل لدى الأفراد، فيما جاء "محور التعليم" الأقل من حيث الفجوة بين أداء المحافظات.
وبينت نتائج التقرير، تربع محافظة العاصمة على قائمة المحافظات في ثلاثة محاور من ضمن المحاور الخمسة، وهي كل من "البنية التحتية" و"الأنشطة الاقتصادية" و"الوضع الاجتماعي"، فيما جاءت محافظة عجلون الأفضل أداء في محور "التعليم" نتيجة ارتفاع نسبة الملتحقين في المرحلة الثانوية لدى المحافظة، وانخفاض مستوى الأمية بين سكانها.
أما في محور "الصحة"، فقد حلت محافظة العقبة في المرتبة الأولى نتيجة لأدائها الجيد في المؤشرات الفرعية، وكان أفضلها مؤشر "معدل وفيات الاطفال دون الخمس سنوات".
وعلى الجانب الآخر من أداء المحافظات ضمن المحاور الرئيسية، فقد سجلت عجلون الأداء الأضعف في محور الأنشطة الاقتصادية، بسبب ضعف أدائها في المؤشر الفرعي لتوزيع المؤمّنين في الضمان الاجتماعي، وجاءت أيضاً الأضعف في محور البنية التحتية، نظراً لضعف خدمات النقل العامة فيها.
فيما جاءت الطفيلة الأضعف أداء في محور الوضع الاجتماعي، كنتيجة لضعف أدائها في المؤشر الفرعي لمتوسط الإنفاق على الغذاء إلى إجمالي الإنفاق. أما في محور الصحة، فقد سجلت محافظة مادبا الأداء الأضعف، بسبب ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات نسبياً مع المحافظات الأخرى. فيما حلت المفرق في المرتبة الأخيرة ضمن محور التعليم، نظراً لضعف أدائها في مؤشر معدل صافي الالتحاق للمرحلة الثانوية.
وفي ختام التقرير، أوصى منتدى الاستراتيجيات وفقاً للنتائج، بضرورة استخدام هذا المؤشر لتتبع أداء المحافظات سنويا ضمن المؤشرات الفرعية، وتوجيه البرامج التنموية وفق أولوياتها وحاجاتها.
كما نوه المنتدى الى أهمية العمل على تقليل الفجوات الموجودة بين محافظات المملكة في مستويات التنمية المحلية، من خلال دعم اللامركزية في إدارة شؤونها، وزيادة مخصصاتها المالية ضمن الموازنة العامة.
وشدد المنتدى على ضرورة إيلاء اهتمام كبير لتطوير البينة التحتية في محافظات المملكة، وتحديداً التي حصلت على الدرجة الأقل ضمن المحاور الرئيسية للمؤشر. علاوة على التركيز على دعم وتطوير منظومة النقل العام والمواصلات داخل المحافظة وما بين محافظات المملكة، مما سيسهم في التقليل من تركز الاستثمارات وفرص العمل ضمن عدد قليل من المحافظات، وبالتالي الحد من هجرة السكان إليها.
كما أشار المنتدى ضمن التوصيات، الى ضرورة توسيع مظلة شمول الحماية الاجتماعية للأنشطة الاقتصادية في المحافظات، وبالأخص في القطاعين التجاري والزراعي، مما سيكون له أثر في تعزيز مستوى التنمية المحلية في المحافظات كافة.

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