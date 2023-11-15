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الحرب الإسرائيلية على غزة.. أزمة إنسانية تتطلب حلا سياسيا عاجلا

11/15/2023 5:25:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ليث عبدالله القهيوي






يواجه قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عاما أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين العزل. وقد تسببت الهجمات الإسرائيلية المتكررة في دمار واسع النطاق للبنى التحتية المدنية والمرافق العامة في القطاع، ما زاد من معاناة السكان وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
ورغم إدانة المجتمع الدولي للاعتداءات الإسرائيلية على غزة إلا أن الحلول السياسية ظلت بعيدة المنال، ما يستدعي السعي الجاد نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني. غير أن تحقيق حل الدولتين يصطدم بتحديات جمة، أبرزها الاستيطان الإسرائيلي المتواصل ورفض إسرائيل الانسحاب إلى حدود 1967، ما يتطلب ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والعودة لطاولة المفاوضات بحسن نية.
كما يجب بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لإقناع إسرائيل بأهمية التوصل إلى حل سياسي ينهي عقودا من الصراع ويحقق الاستقرار في المنطقة. وفي المقابل، من الضروري أن يوحد الفلسطينيون صفوفهم ويتمسكوا بمطالبهم المشروعة لنيل حقوقهم.
ويجب التأكيد على أن المزيد من العنف لن يحقق سوى المزيد من الدمار، لذا فمن الأهمية بمكان خفض حدة التوترات واستئناف الحوار برعاية دولية. وفي هذا السياق، من المهم تسليط الضوء على الدور الإنساني الذي يلعبه الأردن في دعم الفلسطينيين في غزة، خاصة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، والتي تعكس التضامن الأردني مع القضية الفلسطينية. إن إنهاء معاناة أهل غزة يتطلب حلولا سياسية عاجلة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة. وعلى المجتمع الدولي الوفاء بمسؤولياته لتحقيق ذلك.
يُعد الضغط الدولي على إسرائيل أمرا بالغ الأهمية لوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار الجائر، إلا أن الواقع يشير إلى عدم كفاية هذا الضغط لتحقيق النتائج المرجوة. ويرجع ذلك إلى الدعم اللامحدود الذي تتلقاه إسرائيل من بعض القوى العظمى، والذي يعطل فاعلية أي ضغوط دولية. لذا، من الضروري العمل على تعزيز حملات المقاطعة. كما أن توثيق منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات الإسرائيلية سيساهم في زيادة الوعي العالمي وبناء رأي عام دولي مناهض للاحتلال، مما قد يحرج الحكومات الداعمة لإسرائيل ويدفعها لمراجعة سياساتها.
ولا بد من إيجاد آليات فاعلة لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب، من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وردعها عن ارتكاب مزيد من الفظائع.
إن التضامن العربي والإسلامي مع غزة يجب أن يتجاوز الخطابات والبيانات إلى خطوات عملية وفاعلة لنصرة إخواننا هناك وكسر الحصار الجائر عنهم.
وإن إنهاء مأساة غزة أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا هو مسؤولية المجتمع بأسره، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكاتف الجهود والإرادة لإقرار العدل ونصرة المظلوم. علاوة على ذلك، من الضروري تسليط الضوء على الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في مخيمات غزة، والذين يعيشون ظروفا معيشية قاسية للغاية في ظل نقص الخدمات الأساسية. وعلى المنظمات الإغاثية والإنسانية بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الماسة.
إن الحروب المتكررة والعنف المستمر ضد قطاع غزة قد خلف آثارا نفسية واجتماعية بالغة الخطورة، خصوصا على الأطفال والنساء من السكان المدنيين. فالصدمات النفسية التي يتعرضون لها نتيجة القصف المتواصل وخوف الموت الدائم، تترك عواقب وخيمة على صحتهم النفسية واستقرارهم الاجتماعي وبالتالي، من الضروري توفير الدعم النفسي والاجتماعي العاجل وطويل المدى لهؤلاء الضحايا، من خلال برامج إرشادية وعلاجية تساعدهم على التعامل مع تبعات الحروب النفسية. كما أن إنهاء حالة الصراع والوصول إلى سلام عادل هو السبيل الوحيد لوقف معاناتهم وضمان حياة كريمة وآمنة لهم، مع مواصلة الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها تجاه القضية الفلسطينية.
أخيراً، لا بد من بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية الدولية لإنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان فالتوصل لسلام عادل وشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهل غزة وضمان حقوقهم غير القابلة للتصرف.

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