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الحكومة: توقيف شبان خططوا للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة في الأغوار

11/15/2023 5:25:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن هناك عددًا محدودًا من الأشخاص جرى توقيفهم خلال الأيام الماضية؛ بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار، مؤكدًا أن هذه الأمر غير مقبول؛ نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنياً، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.

وقال المبيضين في هذا الإطار: "نأسف أن يزج بهؤلاء الشباب إلى دعوات للتظاهر في أماكن حدودية لها حساسية أمنية، وقد تؤثر على سلامتهم وأرواحهم".

وأضاف:" علينا أن نكون حريصين على أبنائنا ومنسجمين مع قيادتنا وحكومتنا حتى لا نحرف بوصلتنا عن الحفاظ على سلامة وأمن وطننا، والدفاع عن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية".

وأعاد المبيضين التأكيد على أن الحكومة حذرت مرارًا وتكرارًا من التظاهر في المناطق الحدودية والأغوار التي تطبق فيها قواعد الاشتباك.

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