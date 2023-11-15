الحكومة: توقيف شبان خططوا للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة في الأغوار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن هناك عددًا محدودًا من الأشخاص جرى توقيفهم خلال الأيام الماضية؛ بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار، مؤكدًا أن هذه الأمر غير مقبول؛ نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنياً، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.
وقال المبيضين في هذا الإطار: "نأسف أن يزج بهؤلاء الشباب إلى دعوات للتظاهر في أماكن حدودية لها حساسية أمنية، وقد تؤثر على سلامتهم وأرواحهم".
وأضاف:" علينا أن نكون حريصين على أبنائنا ومنسجمين مع قيادتنا وحكومتنا حتى لا نحرف بوصلتنا عن الحفاظ على سلامة وأمن وطننا، والدفاع عن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية".
وأعاد المبيضين التأكيد على أن الحكومة حذرت مرارًا وتكرارًا من التظاهر في المناطق الحدودية والأغوار التي تطبق فيها قواعد الاشتباك.
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