الخصاونة يحذر من الطابور الخامس

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

توافق رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في التحذير من "الطابور الخامس"، واكدا عدم وجود أي معتقل سياسي في الأردن جراء المظاهرات الشعبية التي ساندت أهالي غزة، وأن جلالة الملك يقود جهودا على مستوى العالم ساهمت في تغيير الموقف العالمي تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع.



ومنح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، الكتل النيابية مساحة للحديث على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث تحدثت خلال تلك الفسحة جميع الكتل وأعربت عن ادانتها للعدوان الصهيوني الغاشم على القطاع وثمنت الدور الأردني الداعم للأشفاء.



وبعد أن استمع لكلمات الكتل النيابية والمستقلين، ومداخلة للنائب ينال فريحات أشار فيها لوجود معتقلين على خلفية مسيرات مؤيدة لصمود القطاع، قال الخصاونة "لا يوجد معتقلين بسبب المسيرات؛ فحريَّة التَّعبير والتَّضامن مع أهلنا في غزَّة والضِّفة الغربيَّة سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة"، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم مدافعا عن غزة والقضية الفلسطينية وأسهمت جهوده في تغيير الرأي العالمي.



وتابع قائلا "هناك طابور خامس يبثُّ الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفِتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدَّى له جميعاً بكلِّ حزم"، وانه لا يوجد خط فاصل بين الموقفين الشعبي والرسمي بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه المواقف تطالب بوقف آلة التقتيل، وتدين الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.



وقال الخصاونة مخاطبا النواب إن الموقف الأردني، وكما عبرت الكتل النيابية هو موقف متحد وواضح خلف الموقف المتقدم والطليعي الذي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب ولكشف هذه الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب استنفدت في كل تراتيب الوصف جرائم الحرب التي يمكن أن تقترف بحق الأهل في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وان موقف مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية يرأسها ويتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى سلطة تشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب، إلى مجتمع مدني إلى أحزاب سياسية تعمل في الأردن بكافة تلاوينها الإسلامية واليسارية والليبرالية والتقليدية وغيرها من الأحزاب السياسية الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولا في النقابات ولا في كل بقاع المملكة الأردنية الهاشمية.



وبين أن الدولة والحكومة ستستمران في هذا المسعى والمشروع الذي يتعين على العالم العمل عليه فورا باعتباره المشروع الوحيد والفكرة المركزية الرامية إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد الحق الفلسطيني المتأصل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل خطوط ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبشكل يعالج كل القضايا الجوهرية من لاجئين وقدس ومستوطنات بما ينسجم مع المرجعيات الدولية المعتمدة في سياق حل الدولتين ويتوافق بالكامل مع الحقوق الأردنية الجذرية والجوهرية المرتبطة بهذه القضايا الجوهرية.



وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في الجلسة إنه لا يوجد لدينا معتقلين رأي بسبب المسيرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان الغاشم على غزة، داعيا لضرورة التنبه لخطورة اي تصريحات غير مسؤولة، والتنبه للمغرضين المشككين بمواقف الأردن والتي لا يحق لأحد المزاودة عليها.