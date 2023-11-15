الخلايلة: ستاد عمان يخضع لصيانة روتينية قبل استقبال المنتخب السعودي

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أكد مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، أن ستاد عمان الدولي سيكون جاهرا خلال أيام لاحتضان مباراة المنتخب الوطني ونظيره السعودي، في الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والمقررة يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.



وبين الخلايلة في حديث لـ“الغد”، أن إدارة المدينة استثمرت فترة التوقف الحالي للمنافسات المحلية، لإجراء صيانة للملعب وأرضيته، إضافة لتنظيف المدرجات لاستقبال الجماهير بأفضل صورة، مؤكدا حرص إدارة المدينة على القيام بهذه الأعمال بشكل دوري خلال إقامة المباريات عليها.



وقال الخلايلة:“تعرض ستاد عمان خلال الفترة الماضية لضغط كبير خلال منافسات الموسم الكروي الحالي، وذلك بسبب إغلاق ستاد الملك عبد الله الثاني، إلى جانب استضافة مباريات خارجية للفرق المحلية، في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي”.

ويعد ستاد عمان الدولي“شيخ الملاعب الأردنية”، وتم تأسيسه في العام 1964 على مساحة 1200 دونم، بتوجيه من جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال.



وتابع الخلايلة:“ستاد البتراء يحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا أيضا لاستضافة المباريات والتدريبات، وكوادر المدينة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل معايير النجاح والراحة لمنظومة الكرة الأردنية”.



وتمنى الخلايلة من الجماهير المحافظة على الممتلكات العامة للملاعب المحلية، حيث تعمل إدارات المدن الرياضية على إدامتها بشكل يرضي الجماهير في كل المناسبات الرياضية.



وتطرق الخلايلة إلى موضوع تقنية الفار بالقول:“تعمل إدارة مدينة الحسين للشباب على توفير متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص تركيب تقنية الفار في ستاد عمان خلال مباريات فريقي الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم”.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر عدم اعتماد تقنية الفيديو المساعد VAR في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وبذلك لن تكون التقنية حاضرة خلال مواجهة المنتخبين الأردني والسعودي المقبلة.



ومن المتوفع، أن يظهر ستاد عمان الدولي بحلة مختلفة خلال المباراة المقبلة، وسيقوم اتحاد الكرة بإعداد ترتيبات خاصة للجماهير الحاضرة في المواجهة الأردنية السعودية، ويأمل اتحاد الكرة في تحقيق منتخب النشامى نتيجة إيجابية أمام منتخب طاجكستان يوم بعد غد الخميس، في افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات الآسيوية، لينعكس ذلك على الحضور الجماهيري في مباراة المنتخب السعودي.



ويدرك اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة، أهمية تواجد الجماهير في مباريات المنتخب عموما ومباراة المنتخب السعودي خصوصا، لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الانتصار وزيادة حظوظ“النشامى” بالتأهل للدور الثالث من التصفيات، وتحقيق أحلام وتطلعات الأردنيين في التواجد بمونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

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