الذباب بغور الكرك.. انتشار مقلق رغم عمليات المكافحة

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

الكرك - ما إن يبدأ موسم التجهيز لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بالأغوار الجنوبية، حتى تبدأ معاناة السكان وكل من يتواجد بالمنطقة سواء من يعمل بالزراعة أو الصناعات المختلفة نتيجة الانتشار الكبير للذباب المنزلي بشكل لا يمكن تحمله ومخاوف من نقل الأمراض.



ورغم عمليات المكافحة التي تنفذها جهات مختلفة، أهمها مديرية زراعة الأغوار الجنوبية وبلديات المنطقة، إلا أن تلك المشكلة ما تزال موجودة وتشكل معاناة للمواطنين.



وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت العام الماضي أن مشكلة الذباب المنزلي بالأغوار الأردنية قد انخفضت بمعدل 70 % نتيجة عمليات المكافحة.



إلا أن مواطنين ومزارعين يطالبون بأن يتم معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الذباب المنزلي أو أن تكون عمليات المكافحة حاسمة ونهائية وتقضي على مواقع تكاثر وانتشار الذباب.



كما أعلنت وزارة الزراعة أنها اطلقت الحملة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي بالتعاون مع بلديات المملكة وخصوصا في منطقة وادي الأردن حيث تشهد هذه المناطق انتشارا كبيرا للذباب المنزلي والناتج عن استخدام السماد العضوي غير المعالج.



ويؤكد سكان بالأغوار الجنوبية أن الفترة الحالية هي الفترة التي تشهد اكثر انتشار للذباب، مشيرين إلى أنهم يعولون على عمليات المكافحة التي تنفذ حاليا في وقف الانتشار والقضاء على الذباب كونه أصبح يشكل أذى ومشكلة كبيرة لهم ناهيك عن الأضرار الصحية وإمكانية تسببه بأمراض مختلفة.



ويعد الزبل البلدي غير المعالج أحد أهم الأسباب الرئيسة لانتشار وظهور الذباب المنزلي، ما استدعى أن تقوم الجهات الرسمية بوزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية بمنع دخول الزبل البلدي غير المعالج للأغوار الجنوبية حرصا على مكافحة الذباب المنزلي، في وقت تم إنشاء أربعة معامل لمعالجة الزبل البلدي رسمية وأهلية بمحافظة الكرك، تقوم بمعالجة الزبل بطرق مختلفة ليصبح بيئة غير حاضنة للحشرات وخصوصا الذباب المنزلي.



إلا أن ذلك لا يمنع من دخول كميات من الزبل غير المعالج بطرق مختلفة للأغوار الجنوبية بسبب رخص ثمنه قياسا بالمعالج.



ويقدر مزارعون وجهات رسمية بالكرك أن مناطق الأغوار الجنوبية تحتاح سنويا إلى زهاء 80 ألف طن من الزبل البلدي لاستخدامه في عمليات التسميد الطبيعي للتربة لزراعة المحاصيل الحقلية بالأغوار الجنوبية، باعتباره بديلا عن الأسمدة الكيماوية ذات الأسعار المرتفعة.



وكانت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية بدأت الأسبوع الماضي حملة مكافحة شاملة تشمل مختلف مناطق الأغوار الجنوبية وخصوصا مناطق تشكل الذباب المنزلي.



وقال مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايله إن المديرية وضمن الخطة السنوية لمكافحة الذباب المنزلي بالإضافة إلى منع استخدام الزبل البلدي غير المعالج تقوم بحملة مكافحة تشمل مختلف مناطق الأغوار الجنوبية وخصوصا مكب النفايات باعتباره البيئة المناسبة للذباب المنزلي.



وبين أنه استمرارا للخطة السنوية لمكافحة الذباب المنزلي باشرت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية ببدء حملة مكافحة الذباب المنزلي في موقع مكب النفايات في منطقة غور الصافي، مؤكدا أنه تم استخدام مبيد متخصص لمكافحة الذباب المنزلي.



واضاف أن الحملة ستستمر فترة طويلة وهي تتضمن ايضا عمليات لرش مكبات النفايات وغابات عسال والمباني الحكومية بمبيد ذباب متخصص بالإضافة إلى رش كافة مناطق الأغوار الجنوبية المستهدفة خلال أسبوعين.



واشار إلى أن الحملة التي تنفذها المديرية تحرص على عدم الحاق الأذى بالأنواع المهمة من الحشرات الأخرى وخصوصا النحل، حيث تقوم المديرية بالطلب من أصحاب المناحل بالمنطقة باتباع وسائل الحماية التي تعلنها المديرية من قبيل نقل المناحل إلى مناطق آمنة بعيدا عن مناطق رش المبيدات، إضافة إلى منع رش أشجار السدر وهي التي تشكل بيئة مهمة للنحل بالمنطقة.



وقال إن هذه العمليات المستمرة والتي تنفذها العديد من فرق المكافحة تهدف إلى القضاء على الذباب المنزلي بالأغوار الجنوبية وخصوصا في هذه الفترة التي تشهد بدء عمليات الزراعة والإنتاج الزراعي.



وقال المزارع ياسر محمد من الغور الصافي إن وقف دخول السماد غير المعالج وهو الاكثر استخداما لدى المزارعين لرخص ثمنه ساهم في التقليل من مشكلة الذباب المنزلي، مشيرا إلى أن المشكلة ما تزال وهي بحاجة إلى إجراءات أخرى تتشارك فيها جهات عديدة ذات علاقة بالمشكلة مثل البيئة والشركات الكبرى وغيرها.



ولفت إلى أن عمليات المكافحة من قبل الزراعة تساهم في التخفيف من المشكلة ايضا وتساهم في تراجع مشكلة انتشار الذباب المنزلي والحشرات، وهو الأمر الذي يوفر على المزارعين عمليات الرش الخاصة بالمزارع.



وقال المواطن أحمد النواصرة من سكان غور المزرعة إن أهالي الأغوار الجنوبية يعانون من انتشار مزعج ومقلق للذباب المنزلي وتأثيره السيئ على حياة السكان اليومية، مشيرا إلى أن هناك فترة هي التي تقوم بها الجهات المعنية برش المواقع الخاصة بالذباب حيث نشهد تراجعا كبيرا للمشكلة، مطالبة من تلك الجهات الاستمرار في حملات الرش وعدم اعتبارها حملات موسمية فقط لأسباب معينة وفي مناطق محددة، مشددا على أهمية منع استخدام الزبل البلدي في عمليات الزراعة كونه السبب الرئيس لانتشار وتواجد الذباب المنزلي بالمنطقة.



وكان الناطق الإعلامي بوزارة الزراعة لورنس المجالي أكد في تصريحات سابقة أن هناك حرصا شديدا من الوزارة على انتهاء مشكلة الذباب المنزلي بنسبة كبيرة وخصوصا في منطقة وادي الأردن.



ولفت إلى أن تقديرات الوزارة تشير إلى انخفاض أعداد الذباب المنزلي في مناطق وادي الأردن بنسبة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مشددا على استمرار الحملة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي والتي تشمل مناطق تمتد من الأغوار الشمالية وحتى الغور الجنوبي.

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