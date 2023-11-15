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الساكت: المنتجات الأردنية تحظى بسمعة جيدة وتنافس نظيرتها الأجنبية

11/15/2023 5:25:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت منصة جورمول لخدمات التسويق الرقمي حملة "دعم مؤسساتنا الوطنية" التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز المشروعات والمؤسسات الوطنية لتحقيق النمو والازدهار وزيادة فرص العمل.

ودعت الحملة الشركات الأردنية للانضمام إلى الحملة التي ستعمل على إتاحة فرصة فريدة للشركات المشاركة في جميع القطاعات الاقتصادية لتسليط الضوء على منتجاتها والخدمات التي تقدمها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وطلبت الحملة من الشركات المهتمة بالمشاركة تزويدها بتصميم خاص بها مع رابط الوصول لمنتجاتها أو خدماتها ليتم استخدامها للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة.

وقال عضو غرفة صناعة عمان ومؤسس حملة "صنع في الأردن" وأحد مؤسسي حملة "دعم مؤسساتنا الوطنية" المهندس موسى الساكت إن واقع الاقتصاد الأردني وتأثيرات التطورات السياسية والأمنية في العالم والمنطقة يدعونا إلى ضرورة دعم مؤسساتنا الوطنية في جميع القطاعات الاقتصادية؛ صناعية، وخدماتية، وسياحية، وزراعية وتجارية.

وأضاف الساكت أن الحملة تستهدف جميع الشركات الوطنية بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ بهدف إظهار ما تقدمه من خدمات وتسليط الضوء على منتجاتها وتعظيم إنجازاتها وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالمنتجات الوطنية، أوضح أنها تحظى بسمعة ومكانة جيدة وبإمكانها أن تكون منافسة للخدمات والسلع والمنتجات التي تقدمها الشركات الأجنبية بدليل أن صادراتنا الوطنية استطاعت أن تصل إلى نحو 142 سوقا في العالم.

وبين الساكت أنه منذ العام 2020 واجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا عندما اضطر العالم لإغلاق حدوده، ما أثر على سلاسل الإمداد، وكذلك الحال بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حيث تأثرت سلاسل التوريد بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع التي تستوردها المملكة من الأسواق الخارجية.

وقال إن دعم مؤسساتنا الوطنية والإقبال عليها لتكون بديلة للخدمات والمنتجات الأجنبية يصب في صالح الأمن القومي الأردني بكل تفصيلاته.

وأوضح الساكت أن دعم مؤسساتنا الوطنية يساهم في توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب الأردني، ما يؤدي إلى التخفيف من مؤشرات الفقر والبطالة وزيادة نسبة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسب النمو الاقتصادي التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وهو ما يصب أيضا في صلب ما هدفت إليه رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعت الحملة الشركات المهتمة بالمشاركة إلى التواصل معها للاستفسار عن تفاصيل أكثر عبر الهاتف 0775444436 أو الإيميل .

MENAFN15112023000072011014ID1107427248

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