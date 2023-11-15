السباحة يختتم دورة المدربين.. وتأجيل بطولة آسيا للفئات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

قرر الاتحاد الآسيوي للسباحة، تأجيل فعاليات بطولة آسيا للفئات العمرية إلى إشعار آخر، وذلك بعدما كان مقررا إقامتها في "مركز كلارك للألعاب المائية" بالفلبين خلال الفترة من 2 إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني.



ويأتي قرار تأجيل البطولة الآسيوية الحادية عشرة للفئات العمرية، نتيجة العدوان المتواصل الذي تشنه "آلة الحرب" الغاشمة على أهالي قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.



كما أعلن "الآسيوي" اعتذاره عن تنظيم البطولة الآسيوية للسباحة في المياه المفتوحة بعدما كان من المقرر أن تستضيفها مدينة نانتو في "تايبيه الصينية"، مؤكدا في بيانه أن قرار التأجيل جرى بالاتفاق مع اللجنة المنظمة لظروف غير متوقعة، ومشددا على عمله لتحديد ترتيبات ودراسة الخيارات البديلة لإقامة البطولة مع الجهات ذات الصلة.



إلى ذلك، اختتم اتحاد السباحة فعاليات دورة المدربين "النظرية" التي أقامها مؤخرا في مقره بمشاركة 30 مدربا ومدربة وحاضر فيها الأميركي جاي بينر، بهدف رفع مستوى كفاءة وخبرات المدربين.



وفيما يتعلق بأجندة الاتحاد للموسم الجديد 2024، ما يزال اتحاد السباحة ينتظر اعتماد الاتحادات القارية لـ"روزنامة" الموسم الجديد وتحديد أوقات وأماكن إقامة بطولاته، حتى يتسنى له تحديد مواعيد بطولاته الداخلية، التي تشكل في مجملها معيارا لاختيار العناصر التي تتدرج لتمثيل المنتخبات الوطنية.



وأكد الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"، أن النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة ستقام في قطر في الفترة من 2-18 شباط (فبراير) من العام 2024، حيث كان من المقرر إقامة البطولة العالمية في صيف العام 2023، قبل أن يتقرر إرجاء المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كورونا".



وجرى تأجيل بطولة العالم 2021، التي كان من المقرر عقدها بـ"فوكوكا" في اليابان إلى ربيع العام 2022، ثم في بداية العام الحالي، أعلن "فينا" عن تأجيل البطولة لربيع العام 2023، بسبب القواعد الصحية المتبعة للحد من "كوفيد 19".



ونتيجة لذلك، كان لا بد من تأجيل بطولة العالم المقررة في الدوحة العام 2023، إلى العام 2024، كونها تقام كل عامين، حيث تشكل بطولة العالم في قطر خطوة للمنتخب الوطني على طريق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، ما يوفر فرصا للسباحين والسباحات للتأهل إلى العرس الأولمبي، كما ستقام سباقات السباحة والسباحة الإيقاعية ومسابقات كرة الماء في قبة أسباير، وهي ساحة متعددة الرياضات توصف بأنها الأكبر في العالم، أما فعاليات الغوص ومسابقات السباحة في المياه المفتوحة، فإنها ستقام في متحف الفن الإسلامي.

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