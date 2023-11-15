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السفير الأردني في روسيا يستقبل وفد المنتخب الوطني للكراتيه

11/15/2023 5:25:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- استقبل السفير الأردني في روسيا خالد الشوابكة، وفد المنتخب الوطني للكراتيه، المشارك في بطولة موسكو المفتوحة.
ورحب الشوابكة بالوفد المشارك وأثنى على إنجازات الكراتيه الأردنية في مختلف البطولات، وحصول المنتخب الوطني على المركز الأول في بطولة العالم، والتي أقيمت في هنغاريا الشهر الماضي.
وحضر اللقاء القنصل رياض عبابنة، وعدد من موظفي السفارة، ووفد المنتخب الوطني المكون من مدير الاتحاد ورئيس الوفد مصطفى الفاعوري والمدرب محمد فتيان، والمعالجة هلا المحارمة، واللاعبين عمر شقرة، عفيف غيث، واحمد شديد، و زكي أبو قاعود.
من جهة أخرى خسر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) يوم في مباراته أمام منافسه الروسي اليا سافن على الميدالية البرونزية في بطولة موسكو المفتوحه.
وكان شقرة قد تأهل أمس لدور ربع النهائي بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات بعد فوزه على لاعب الارميني الن سارقسيان 8-0، وعلى القيرغستاني فيزيت باراتوف 6-1 وتعادل مع الروسي سليمان باهموف 0-0، وخسر في دور ربع النهائي بالافضلية أمام الكازاخستاني قيصير وفاز في درو السحب على الروسي بولشاكوف 3-2.

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