السقاف: الكويت تملك مجموعة من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم
الاثنين، مع السفير الكويتي في الأردن حمد المري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين
الأردن ودولة الكويت الشقيقة وضرورة البناء عليها، وبخاصة في المجال الاستثماري.
وأشارت السقاف إلى أهمية الاستثمارات الكويتية للاقتصاد
الوطني والتي تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، والموزعة على العديد
من القطاعات الاستثمارية؛ كالتمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية
التحتية.
وأشادت بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه
العلاقات الثنائية والتي تجذرت بحكمة قيادتي البلدين والمبنية على الاحترام
المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين لتشكل أنموذجا في العمل العربي المشترك.
وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار معنية بجذب
الاستثمارات العربية والأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة بالتشارك مع
كافة الجهات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من العمل، مبينة أن استراتيجية ترويج
الاستثمار للأعوام 2023 - 2026 ركزت على العديد من الأسواق المستهدفة والتي من
بينها دولة الكويت الشقيق.
وتطرقت إلى أهم الإصلاحات التي انعكست إيجاباً
على بيئة الأعمال والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ كإقرار قانون البيئة
الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت السقاف أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في
المملكة وفي العديد من القطاعات، مؤكدة أنه يمكن للمستثمر التعرف على كافة
المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية من خلال دخوله على منصة استثمر في الأردن invest والتي أطلقتها وزارة الاستثمار بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين
محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، عبر السفير الكويتي عن اعتزاز بلاده
بالعلاقات الراسخة مع الأردن، وحرصها على تنميتها وترسيخها، مشدداً على أهمية
تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، خصوصا في المجال
الاستثماري للارتقاء بمستوى التعاون الذي يحقق التطلعات المشتركة ورؤى القيادتين
في البلدين الشقيقين.
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