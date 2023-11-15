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السقاف: الكويت تملك مجموعة من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن

11/15/2023 5:25:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاثنين، مع السفير الكويتي في الأردن حمد المري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودولة الكويت الشقيقة وضرورة البناء عليها، وبخاصة في المجال الاستثماري.

وأشارت السقاف إلى أهمية الاستثمارات الكويتية للاقتصاد الوطني والتي تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، والموزعة على العديد من القطاعات الاستثمارية؛ كالتمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية.

وأشادت بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتي تجذرت بحكمة قيادتي البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين لتشكل أنموذجا في العمل العربي المشترك.

وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار معنية بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة بالتشارك مع كافة الجهات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من العمل، مبينة أن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 - 2026 ركزت على العديد من الأسواق المستهدفة والتي من بينها دولة الكويت الشقيق.

وتطرقت إلى أهم الإصلاحات التي انعكست إيجاباً على بيئة الأعمال والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت السقاف أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفي العديد من القطاعات، مؤكدة أنه يمكن للمستثمر التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية من خلال دخوله على منصة استثمر في الأردن invest والتي أطلقتها وزارة الاستثمار بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

بدوره، عبر السفير الكويتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع الأردن، وحرصها على تنميتها وترسيخها، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، خصوصا في المجال الاستثماري للارتقاء بمستوى التعاون الذي يحقق التطلعات المشتركة ورؤى القيادتين في البلدين الشقيقين.

MENAFN15112023000072011014ID1107427245

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