السيسي يوجه بتسيير مساعدات إضافية إلى غزة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: وجه الرئيس المصري بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بواقع 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.



وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أعلن أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة. وكالات



