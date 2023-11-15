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الصادق تفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك كأفضل رياضية عربية

11/15/2023 5:25:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - الغد - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق اليوم بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية عربية، ‏في إنجاز جديد يضم إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية.

ونافس الصادق على الجائزة من مصر كل سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، ‏‏(المصارعة الرومانية).
وكانت الصادق قد فازت الشهر الماضي، بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس ‏الأولمبي الآسيوي.

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