الصادق تفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك كأفضل رياضية عربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا
الصادق اليوم بجائزة فاطمة بنت مبارك
لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية عربية، في إنجاز جديد يضم إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية.
ونافس
الصادق على الجائزة من مصر كل سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، (المصارعة
الرومانية).
وكانت الصادق قد فازت الشهر الماضي، بعضوية
لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي.
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