الصادق تفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك كأفضل رياضية عربية

عمان - الغد - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق اليوم بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية عربية، ‏في إنجاز جديد يضم إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية.

ونافس الصادق على الجائزة من مصر كل سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، ‏‏(المصارعة الرومانية).

وكانت الصادق قد فازت الشهر الماضي، بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس ‏الأولمبي الآسيوي.