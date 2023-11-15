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الصحافة الأميركية ومذبحة المهنية الإعلامية

11/15/2023 5:25:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. مَحْمُود أبُو فَروةَ الرَّجَبي







تتبنى الصحافة الأميركية بمجملها، ومنذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي الرواية الإسرائيلية، وتنحاز بشكل شبه كامل لها، دون مراعاة للمعايير المهنية، أو الأخلاقية الصحفية، ويمكن ببساطة القول إن الصحافة الأميركية مدرسة في المهنية والموضوعية – في العادة – إذا لم تكن دولة الاحتلال متضررة من الخبر، أو المضمون الإعلامي الذي سينشر أو يبث فيها، أو إذا لم يخالف هذا مصالح الولايات الـمتحدة الأميركية، وإلا فإن كل هذه الأخلاقيات تصبح في خبر كان.
منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الـماضي، وبدء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني جلّهم من الأطفال، والنساء، وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات صادمة لا يمكن أن يتخيلها بشر وصلت إلى حد قصف المستشفيات، وسيارات الإسعاف، وقوافل النازحين، ومنع الغذاء، والـماء، والدواء والوقود عن قطاع محاصر من الجهات جميعها زاد الانحياز في الصحافة الأميركية، وباتت المهمة الوحيدة لها هي تبرير العدوان، وتأطيره وكأنه دفاع عن النفس في أكبر عملية تضليل يمكن أن نطلق عليها طوفان الأكاذيب.
وفي هذه الحرب الإعلامية التي لا تقل شراسة، ووضاعة عما تقوم بها ربيبتها وحليفتها إسرائيل، تستخدم مختلف الأساليب الدعائية غير الشرعية، مثل شيطنة الفلسطينيين، وإطلاق التسميات الإرهابية عليهم، وكأنهم ليسوا بشرًا من حقهم الدفاع عن أنفسهم، ومحاربة الاحتلال ووفقًا للمعايير، والمواثيق الدولية التي تضمن لمن يتعرض للاحتلال أن يقاوم محتله، مرورًا بالتعميمات الكاذبة، وتغييب الرأي الآخر تماما، وتوظيف الاستمالات الكاذبة من أجل إقناع الناس بأن إسرائيل ضحية، وما تقوم به مبرر، وهذا الجيش الذي يعد من أقوى جيوش العالم حسب المؤشرات الدولية، والمربوط عضويا بالجيش الأميركي، بحيث أنه لا نخطئ عندما نقول إن كل ما تملكه أميركا من تكنولوجيا متفوقة تحت إمرة إسرائيل، والدليل أن الأساطيل الأميركية بدأت تتحرك نحو الـمنطقة بدءا من السابع من أكتوبر الـماضي، وكأن إسرائيل تحارب دولة عظيمة وليس مجرد قطاع صغير محاصر، ومكتظ بالسكان.
تشير بعض الدراسات التي تناولت الإعلام الأميركي إلى إشكالية أن مصادر هذا الإعلام – في العادة- مجموعة مراسلين أجانب لا يعرفون كثيرًا عن العالم العربي والإسلامي، وأن هؤلاء لم يستطيعوا الخروج من الطريقة التقليدية في التعامل مع صورة العرب والـمسلمين في العالم، والتي تربطه ظلمًا بالإرهاب، وأعمال العنف، وظلم النساء، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي دراسة أقوم بعملها الآن حول الصحافة الأميركية، مستندا إلى صحيفة (Usatoday)، رصدت بعض الـمخالفات المهنية والأخلاقية، والتي يمكن أن أشير إلى اليسير منها، وسأقوم بنشر الدراسة كاملة لاحقًا.
أولًا: يتم تضخيم مسألة القتلى الإسرائيليين في المعركة، ورغم أن الشهداء الفلسطينيين يصلون إلى عشرة أضعاف هذا العدد، وغالبيتهم من النساء والأطفال، والـمرضى فإن هذه الصحفية لا تشير إليهم إلا في حالات نادرة، وبأسلوب ربط تضليلي قائم وكأن سبب قتلهم هو استخدامهم دروعا بشرية من قبل الفلسطينيين.
ثانيًا: إظهار وكأن إسرائيل من حقها أن تفعل ما تريد، وأن العرب ليسوا في مستوى البشر، وأنها المحور الذي يدور حوله الكون كله.
ثالثًا: التركيز على أنه وبعد القضاء على المقاومة سيتم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، رغم أن ما حصل على أرض الواقع يكذب ذلك، ولا يتم الإشارة إليه أبدا، فمنذ دخول منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاقيات السلام، لم تحصل على شيء، وتتم المماطلة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، بل ويتم اغتصاب الـمزيد من الأراضي وإقامة مستوطنات غير شرعية عليها، ولا بد أن البعض يتذكر أن أميركا وعندما بدأت هجومها على العراق بهدف القضاء على نظامه، أخبرت بعض الدول العربية أن هذا سيكون مقدمة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل، واليوم بعد عقود نرى أن ذلك كله أكاذيب لا صحة لها.
رابعًا: عند ذكر الشهداء الفلسطينيين، يتم إخفاء الفاعل، بمعنى عدم ذكر أن ذلك من فعل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهذا نسميه في علم الإعلام الغموض المؤدي إلى فهم خاطئ بهدف حرف فهم القارئ أو المشاهد لـما يحصل.
خامسًا: عندما يتم نقل تصريح عن المسؤولين الإسرائيليين يتم الإشارة إليه وكأنه مسلّم به، بينما يتم عند ذكر أي رأي، إضافة كلمات ومصطلحات لغوية تدل على التشكيك في الرواية، وفورًا يتم ربط الأمر بما فعله الفلسطينيون في 7 أكتوبر، وهذا يضلل المتلقي ويجعله يتقبل الرواية الإسرائيلية وكأنها مسلّم بها.
سادسًا: عند ذكر لجوء المدنيين في غزة إلى أماكن آمنة مزعومة، تخفي الصحيفة أخبار قصفهم، بل ويتم التركيز على أن إسرائيل تريد أن توفر لهم ممرات آمنة، وأن المقاومة الفلسطينية تستخدمهم كدروع بشرية، وعند ذكر هذا الاتهام تعود الصحيفة لذكره وكأنه حقيقة – كما ذكرنا في النقطة الخامسة- ويتم إخفاء أي رواية للطرف الآخر – الفلسطينيون – وكأنهم غير موجودين، في مخالفة صريحة لأبجديات الصحافة والإعلام.
سابعًا: عند ذكر الأسرى الإسرائيليين الموجودين في يد المقاومة الفلسطينية يتم التركيز على كبار السن والأطفال منهم، وفي الـمقابل لا يتم ذكر أي شيء عن الأسرى الفلسطينيين ومنهم كبار سن بل وأطفال بالمئات، والأولى في هذه الحالة ذكر ما يقرب من خمسة آلاف طفل فلسطيني استشهدوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة، والباقيين الذين حرموا من الـماء، والطعام والدواء، هَذَا عدا عَن عشرات الآلاف مِنْهُم الَّذِينَ كَانُوا ضحية الاحتلال الإسرائيلي خِلال عقود.
هذا القليل من ملاحظاتي على هذه الصحيفة التي لا تخرج عن سياق الصحف الأميركية الأخرى– إلا في حالات نادرة-، والحقيقة الـمرّة أن العرب ظُلموا في الإعلام الأميركي الذي يتبنى منذ عقود السردية الإسرائيلية دون مناقشة، والأمل معقود على منصات التواصل الاجتماعي التي نجح العرب والمسلمون من خلالها من إيصال صوتهم، رغم عمليات حجب الـمحتوى المؤيد للفلسطينيين، وتشجيع انتشار الـمحتوى المؤيد للرواية الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن الشمس لا تغطى بغربال، ومن الواضح أن الشعب الأميركي– خاصة الشباب منهم تحت سن 30 – وهذا ما تؤيده بعض الاستطلاعات- أصبح أكثر وعيا بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا بد أن يأتي يوم وتعرف الحكومة الأميركية والقائمين على الإعلام ومفاصل الدولة هناك أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأنها غير محصورة بالرجل الأبيض، وبمن يتوافق مع مصالح أميركا.
طوبى لكم يا أهل غزة، لقد تحملتهم عبء أمة كاملة، ومع ذلك فهناك من يزور الحقائق من أجل دولة احتلال لا تقيم للعدل والحق أي احترام.

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