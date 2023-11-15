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الصفدي يعلق على رواية الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي في غزة

11/15/2023 5:25:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن لا فرصة لأن تلعب قوات حفظ سلام عربية مشتركة دورا في غزة بعد الحرب.

وقال الصفدي خلال مقابلة مع قناة ABC الاسترالية، إن الضفة الغربية تغلي وخطر توسع الحرب حقيقي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن نموذج نتنياهو بشأن الوجود الأمني في غزة سيكون أخطر على المنطقة.

وأوضح الصفدي أن إسرائيل في هذه الحرب التي جعلت من المدنيين أهدافًا، خلقت مرة أخرى واقعًا بائسًا ينعكس على العدد الكبير جدًا من الأشخاص الذين قتلوا.

وتعليقا على الفيديو الذي نشره الاحتلال امس يظهر وجود عسكري لحماس في مستشفى الرنتيسي، قال إن الحقيقة هي أن هناك مئات من الجرحى والمرضى يعالجون في مستشفى الرنتيسي وهذا لا يمكن لأحد أن يشكك فيه، والرواية الأخرى هي رواية إسرائيلية لا يمكن التحقق منها إلا إذا كان هناك تحقيق مستقل في الأمر.

وأضاف أن تلك المستشفيات، مهما كانت الحجج الإسرائيلية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر موت الناس لمجرد عدم وجود دواء لعلاجهم، لذلك لدينا حقيقة يعرف الجميع صحتها ولدينا مبدأ إسرائيلي لم يتم التحقق منه بعد من قبل أي كيان مستقل، وأعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على أي شخص في هذا الجزء من العالم أن يصدق مبدأ الجيش الذي جلب الجحيم على 2.3 مليون شخص.


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