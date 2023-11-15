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الصفدي: ما تشهده غزة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية

11/15/2023 5:25:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نقف على جبهة وطنية ثابتة للدفاع عن فلسطين وشعبها الصامد ودعم أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم الذي يشنه الكيان الغاصب.

جاء ذلك في لقاء حواري نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا حضره عدد من النواب ورؤساء الكتل واللجان النيابية اليوم الثلاثاء.

وشدد الصفدي على أن موقف الأردن بكل مؤسساته من حكومة ونواب وأعيان وإعلام وأكاديميين ومختلف شرائح المجتمع موحد خلف قيادته الهاشمية في جهودها المتواصلة تجاه القضية الفلسطينية والسعي لوقف آلة الحرب الغاشمة التي تستهدف المدنيين من نساء وأطفال عزل والمستشفيات بكل أشكال الهمجية والوحشية.

وقال إن مجلس النواب قرر خلال جلسته أمس تكليف اللجنة القانونية بالمباشرة بوضع إطار لمحاكمة قادة المحتل كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية، مثلما كلف المجلس لجنته القانونية البدء بمراجعة الاتفاقيات مع الكيان الغاصب في خطوة تنسجم مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الموحد تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وأكد الصفدي أهمية حديث جلالة الملك والرسائل التحذيرية التي أطلقها بشأن العدوان على غزة والتي يجب أن يأخذها العالم بعين الاعتبار لمنع انتقال الصراع وتوسعه إلى كارثة يطول شرارها المنطقة بأكملها ويصعب بعد ذلك تدارك الأمر.

وأضاف أن جلالة الملك شدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، وأن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وأن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية.

وأشار الصفدي إلى أن جلالته ومنذ اليوم الأول للعدوان كان ينادي بوقف آلة الحرب وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ولذا حذر من أن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود الملكية التي أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة.

وتابع: لقد استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود "نشامى المستشفى الميداني" وإيصال المساعدات للأهل في غزة، مشيراً إلى أهمية حديث جلالة الملكة رانيا العبد الله والأثر والتأثير الذي أحدثه في قناعات الرأي العام الغربي.

ولفت الصفدي إلى أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية.

وأكد رفض كل أوهام تهجير الأشقاء، مشيرا إلى الخطوات والقرارات التي اتخذها مجلس النواب إزاء العدوان على غزة، وأن المجلس سيقوم بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة.

وقال: طالبنا الحكومة بتقديم كل ما يلزم لعلاج ونقل الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني، معرباً عن شكره لاستجابة الحكومة للتوجيهات الملكية بنقل العشرات من أبناء غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان.

وقدم الصفدي تحية الاعتزاز لكوادر المستشفى الميداني في غزة والذين استمروا بواجب الضمير، رغم القصف والدمار، مثلما قدم تحية الفخر لـ"نشامى" سلاح الجو الجيش العربي على ما قدموه من مساعدات عاجلة عبر عمليات إنزال جوي بطولية.

من جهته، قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم إن الأردن قوي بقيادته وشعبه الأصيل، عبر ما شهدناه من إنجازات لمؤسسات الدولة المختلفة، خصوصا مجلس النواب الذي انتهج نهجا جديدا عبر من خلاله عن نبض الشارع وتطلعاته.

وأكد السالم أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى الدرع الحصين في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين؛ ولذا كان جلالة الملك يجري جولات دولية منذ اليوم الأول للعدوان وقد أسهمت مواقفه في تغيير الرأي العام العالمي.

وحضر اللقاء كل من النواب مساعد رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات ورئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور ورؤساء اللجان الإدارية يزن الشديفات والتربية والتعليم بلال المومني والتوجيه الوطني والإعلام إسماعيل المشاقبة، والنواب: فواز الزعبي وخالد الشلول ومحمد الشطناوي ومحمد بني ياسين ومحمد جرادات وعطا ابداح ومحمد العبابنة ومحمد عكور وعدد من عمداء الكليات في الجامعة.

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