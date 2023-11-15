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الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

11/15/2023 5:25:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين أربع مذكرات تفاهم مع شركة قعوار للطاقة وشركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية المحليتين وشركة Amarenco MENA Services Co. DMCC الإيرلندية وشركة Enertrag الألمانية، بهدف إعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ووقع مذكرات التفاهم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وكل من المدير التنفيذي لشركة قعوار للطاقة حنا زغول والرئيس التنفيذي لشركة Amarenco يزن عبدالرزاق الفاعوري والرئيس التنفيذي لشركة فيلادلفيا عبدالرحمن شحادة، وعن شركة Enertrag وقعها المدير التنفيذي للشركة Dr. Gunar Hering ، والمدير الإقليمي لإسبانيا والشرق الأوسط Dr. Matthias Schmidt.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرات التفاهم: "نحن سعداء بالإنجاز الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة، ونطمح إلى أن يكون الأردن لاعباً أساسياً في الإقليم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة وقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27% من الطاقة الكهربائية في الأردن حتى نهاية العام 2022 كما يدرس إمكانية استخدام الطاقة الحرارية إلى جانب الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن الأردن بدأ مبكراً بالتحضير لصناعة الهيدروجين الأخضر ولدينا الإصرار والعزيمة لقيادة الدور الريادي في هذا المجال في ضوء الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، ووفقا لاستراتيجة الوزارة.

وحول تفاصيل المذكرات الموقعة، أوضح الخرابشة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة قعوار تهدف من خلالها الشركة لتوليد 100000 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، في حين تهدف شركة فيلادلفيا إلى توليد 100000-200000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا، كما تهدف شركة Enertrag الألمانية إلى إنتاج حوالي 200,000 طن من الأمونيا سنويًا، في حين ستنتج شركة Amarenco ما مقداره مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وأكد الخرابشة أن الوزارة مستمرة في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات الراغبة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن،لافتاً إلى أنه سيتم توقيع 5 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر الأطراف COP28 المنتظرفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أنه تم توقيع 3 مذكرات سابقاً وبالتوقيع اليوم يرتفع عدد المذكرات الموقعة إلى سبع مذكرات، تحدد الإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص لغايات تسهيل وتمكين الشركات من عمل دراسات الجدوى الأولية لإنشاء مشاريع جديدة للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركات وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقيات إطارية وصولا إلى الاتفاقيات الاستثمارية النهائية للمشروع.

من جانبهم، عبر ممثلو الشركات عن أملهم في أن يتمكنوا من التوقيع على اتفاقيات استثمارية لاحقاً وبعد الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم، مؤكدين أن التوقيع يعتبر فرصة ثمينة للاستثمار في صناعة جديدة عالميا ولها مستقبل مشرق، وأشاروا إلى أهمية المشاريع الجديدة في خلق فرص عمل للمجتمع المحلي، وتوثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وحضر توقيع الاتفاقيات أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام ومساعد الأمين العام لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري ومدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبد الغني ومدير الشؤون القانونية يارا عكاشة، وكادر متخصص من الشركات الموقعة على الاتفاقيات.

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