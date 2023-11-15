العدوان على غزة يغير نظرة المستهلك للماركات العالمية

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

يقر بأنه أخطأ طوال السنوات الماضية عندما ظلت نفسه معلقة بـ"الماركات العالمية"، فكان ينساق وراء شراء السلع ذات العلامات الشهيرة دون أن يدرك الغاية من اقتنائها.



ويصف محمود حسين نفسه بأنه كان "محتلاً اقتصادياً" من قبل رعاة هذه العلامات التجارية العالمية، فحاله كحال كثير من الناس الذين تمكن صناع الموضة والعلامات التجارية الكبرى من السيطرة على عقولهم ورغباتهم.



هذه العلامات، سواء الألبسة أو العطور أو مستحضرات التجميل وصولا إلى عالم واسع من السلع الغذائية والمطاعم كان الناس يتسابقون عليها في حالة من التباهي لدرجة أنها باتت تتحكم في شخصياتهم وطريقة ظهورهم في المجتمع كما أصبح يقاس الرقي والتقدم للأشخاص بناء على اقتناء واستخدام منتجات هذه العلامات أو ارتياد مطاعم ومقاه ضمن هذه العلامات الكبرى أيضا.



غير أن واقع الحال اليوم اختلف تماما، فالبوصلة لم تعد موجهة لهذه الماركات بل على العكس تماما، إذ أصبح من المعيب لدى كثير من الناس شراء هذه السلع، لأنها ببساطة تدعم فكرة شريرة.. "الكيان الصهيوني"، كما يرى حسين.



فبعد الابادة الجماعية التي ارتكبها وما يزال الاحتلال الصهيوني يرتكبها تعالت الأصوات لمقاطعة المنتجات وانتشر الأمر كالنار في الهشيم واكتشف الناس أن هنالك سلسلة من الماركات العالمية التي تقف وراء الكيان الهصيوني وتدعمه بشكل مباشر.

وكانت من بين حملات المقاطعة سلع تحمل ماركات عالمية شهيرة جعلتها تحت المجهر.



ويقول محمود حسين "اكتشفت وتأكدت أن الأسماء الكبيرة لعلامات وماركات مختلفة كانت تدخل في كل تفاصيل حياتي بدءا من الطعام والشراب وصولا إلى ملابسي وحتى مقتنياتي الشخصية وأحيانا المنزلية".



ويضيف "كنت لا أثق إلا بشراء ملابس من علامات معينة ولا أخفي أنني كنت اتفاخر بإظهارها أمام اصدقائي رغم أن ثمنها مرتفع مقابل راتب لا يمكن القول إنه يضاهي متطلبات الانفاق على هذه العلامات". أما الآن يقول محمود "أنا مضطر لمقاطعة العديد من علامات الألبسة العالمية وأصبح أبحث عن ماركات لدول غير داعمة للاحتلال تكون بجودة مضاهية لتلك التي كنت أشتريها" مؤكدا أنه مهما كان حبه لتلك العلامات غير أنه لن يكون جزءا من منظومة دعم الاحتلال بأي طريقة.



هذا الأمر لم يقف بالنسبة له عند الألبسة بل ايضا وصل إلى منتجات مثل اصناف أغذية من مشروبات غازية وأجبان وقهوة إلى جانب مطاعم عالمية معروفة كان لا يمر اسبوع دون أن يشتري منها.



عصام عبدالله يقول "كنت أهوى الماركات خصوصا الألبسة وكنت أشتري منها باستمرار".



أما الآن أختلف الوضع بالنسبة لي يقول عصام، فبعد الحرب على غزة بالإضافة إلى المقاطعة أصبحت أنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، إذ إن هذه الماركات أسعارها عالية جدا مقابل أولويات أخرى في الحياة أكثر أهمية.



وبالتالي سأتوجه من الآن فصاعدا إلى محلات عادية غير الماركات والعلامات التجارية الكبرى إلى أخرى ربما توفر ايضا بضاعة محلية الصنع وبجودة عالية واسعارها أيضا مناسبة.



وقال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة "واقعنا العربي لا يسر، فقد تم إجهاض توجهات التكامل البنيوي الاقتصادي العربي الشامل وحلت محله سيطرة العلامات التجارية وسلاسل التزويد الخارجيه خاصة الغربية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بآثار ذلك على هيكل البنية العربية الشاملة، وحلت محلها ثقافة " الافرنجي برنجي" والاعتماد على الخارج".



واضاف "المقاطعة للاحتلال طبقت سنوات طويلة كما كانت تظهر دعوات المقاطعة لمنتج من يدعمها في عدوانهم على الشعوب العربية، لكنها ما تلبث أن تختفي أمام الضعف العربي والمحلي، وضعف هياكل الاقتصاد والانتاج، فأصبحت الدول العربية أسواقا للكيان وداعميه".



وحيث يظهر شعار المقاطعة اليوم ثانية، ليظهر معها تأثير اللوبيات التي تعارضها بحجج متعددة، قال زوانة إن المقاطعة فرصة لاعادة بناء الوعي العربي أمام وضوح من المعتدين على الحق العربي الفلسطيني، ومن يريدون استمرار السيطرة على ثرواته وأسواقه وقراراته.



علما، بأننا في الأردن مررنا بتجربة الكورونا ووجدنا أن المنتج الاردني أنقذنا، خاصة في قطاع الغذاء والصناعة الغذائية، وتمنى زوانة أن تفعل الحكومة التوجيهات الملكية ببناء قواعد اقتصادية لتحقيق جانب من الاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع الغذاء والصناعات الغذائية والزراعية، وتوجيه جهودها لإلغاء الهدر والفاقد في الكهرباء والماء والغذاء، وتشجع الصناعة المحلية بحوافز وخطط فعلية، تكون جزءا من جهود توفير فرص عمل للشباب وفرص استثمار الأموال الأردنية والعربية.



وقال أستاذ علم الاجتماع د.حسين خزاعي "مصنعو هذه العلامات نجحوا في السيطرة على المستهلكين بدليل الاقبال المتزايد على شراء مثل هذه المستهلكات وعلى مثل هذه المنتجات وهذه الصناعات".



وزاد على ذلك حب المجتمع للتقليد بعملية الشراء والتباهي والتفاخر بذلك والشراء والاستهلاك من هذه الماركات العالمية.

المهم هنا هو تغيير فكر المجتمع تجاه المنتجات الاجنبية والبضائع الاجنبية والاعتماد على الذات خصوصا في المنتجات التي يمكن صنعها محليا وكذلك في المنازل إذ يسهم ذلك أيضا في توفير الوقت والجهد والمال، كما يقول خزاعي.



وارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة (الصيفية والشتوية) خلال العام الماضي بنسبة 22.7 %، مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم مستوردات الألبسة 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021، كما زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 % لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021 وفق احصائيات نقابة تجارة الألبسة والأحذية والأقمشة.



وتنقسم سوق الألبسة وفقا لما اوضحته نقابة تجار الألبسة سابقا لـ"الغد" إلى أربعة اشكال وهي سوق الماركات العالمية إضافة إلى السوق التقليدي والذي يعد الأكثر انتشارا، إلى جانب سوق التصفيات الذي أصبح له رواج واضح في السنوات الاخيرة، وسوق البالة.

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