العزوف عن ضمان الحمضيات يعيد مزارعين لفخ الخسائر

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- يواجه مزارعو حمضيات بالغور الشمالي معضلة تراجع الإقبال عن ما يعرف بـ "التضمين"، نتيجة تردي جودة المنتج، ما وضعهم أمام خيار قطاف ثمار أشجارهم بأنفسهم ومحاولة تسويقها، خلافا للمواسم السابقة التي شهدت إقبالا على تضمين المزارع.





ويعتبر تضمين المحصول أمرا شائعا وتقليديا، وهي عملية يقوم خلالها صاحب المزرعة ببيع محصولها قبل قطافه مقابل عائد مالي، لأشخاص آخرين مستثمرين لهم باع طويل في عمليات العناية بالاشجار وقطاف الثمار وتسويقها.



توقف الإقبال على ضمان الوحدات الزراعية، يعني خسارة كبيرة للمزارعين الذين يعوّلون على أن يعود عليهم الموسم في هذه الفترة بعوائد مالية، بينما وجدوا انفسهم مجددا بفخ الخسائر التي تعرضوا لها لسنوات طويلة عندما كانوا يقومون بالعناية بالأشجار وقطاف الثمار ومحاولة تسويق المحصول، والتي دائما ما كانت تنتهي ببيعه بأسعار زهيدة.



ووفق مزارعين، هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يشهد فيها القطاع عدم إقبال أو تدني أسعار التضمين، وهو ما سيتسبب بخسارة فادحة لهم.

ويعتمد العديد من المزارعين في لواء الغور الشمالي على ضمان وحداتهم الزراعية "الحمضيات"، مقابل الحصول على مبلغ مالي، يمكنهم من التحضير للموسم الزراعي المقبل وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.



وحمل المزارع أيمن علي والذي يمتلك مزرعة في الأغوار ما وصل اليه مزارعو الحمضيات إلى مديرية الزراعة وسلطة وادي الأردن، معتبرا أن الجهات المعنية لم تقف بجانب المزارع، وتسببت له بخسارة نتيجة ما اسماه بـ "تخبط" في عمليات إسالة مياه الري والتي أثرت على جودة المنتج وبالتالي عزوف المستثمرين عن ضمان الوحدات الزراعية.



كما أشار إلى أن مديرية الزراعة لم تتواصل مع المزارعين في الميدان، من أجل إرشادهم نحو أفضل السبل التي تكفل منتجا بجودة عالية سيما وأن المنطقة تشهد تغيرا مناخيا قاسيا. وبين أن دور الزراعة اقتصر على نشرات أو نصائح على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما أشار المزارع عبدالله العيد إلى أنه وفي كل عام يقوم بتضمين مزرعته بحوالي 6 آلاف دينار قبل نضوج الثمر، وتكون الضمانة أثناء عقد الزهر، ولكن العام هذا مختلف تماما، إذ مضى على الوقت المحدد للتضمين أكثر من 5 شهور والثمر في مرحلة النضوج والتلوين ولغاية الآن، لم يستطع تضمين الثمار بحجة أنها صغيرة وجودتها متدنية.



وبين أنه اضطر وبعد جميع المحاولات إلى قطف الثمار بمساعدة أفراد عائلة، والعمل على نقلها إلى السوق المركزي وبيعها بأسعار زهيدة، إذ يباع كل 3 كيلو ليمون بدينار، والبرتقال بنصف دينار، وكذلك الأنواع الأخرى وكلها لا تساوي تكاليف العمل الزراعي.



وقال المزارع محمد البشتاوي إن سوق الضمانة هذا العام شهد ضعفا لم يعرفه من قبل، إذ تعرض العديد من المزارع على المستثمرين، لكنهم يحددون أسعارا متدنية لا تساوي الكلف التي أنفقها المزارع لحين الوصول لمرحلة تضمين المحصول.



وقال المزارع سامي الرياحنه، إن عملية التضمين تتم من خلال قبض المزارع نصف المبلغ، وتأجيل النصف الآخر لحين عقد الثمار، ما يساهم ذلك في تغطية بعض من الالتزامات المالية المترتبة عليه من قروض لمؤسسة الإقراض الزراعي وبعض مؤسسات المواد الزراعية، ناهيك عن بعض الالتزامات المالية اليومية والعمل على زيادة الاهتمام بالمزرعة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك.



بدوره، أكد رئيس قسم النبات في مديرية زراعة لواء الغور الشمالي المهندس فارس المشرقي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الزراعة لخدمة المزارعين؛ ومنها منع استيراد الحمضيات من الدول المجاورة أثناء موسم الحمضيات في وادي الأردن والتي ساهمت في ارتفاع الأسعار.



وأضاف أن الأحداث السياسية في الدول المجاورة، تفرض ان يكون لها دور كبير في ارتفاع ضمان الوحدات الزراعية.



وأكد أن سبب عدم الإقبال على بعض الوحدات الزراعية يعود إلى عدم اهتمام أصحابها بمزارعهم، معتبرا أن الأهمال في العمل الزراعي والاعتماد على الأساليب التقليدية هو سبب تدني جودة الثمار في بعض الوحدات الزراعية وعدم وجود إقبال من قبل المسثمرين على ضمانها.



من جانبه، أكد مصدر من سلطة وادي الأردن أن السلطة تحرص كل الحرص على إسالة المياه في فصل الصيف خاصة حال الارتفاع في درجات الحرارة، وهناك العديد من المرات التي قامت السلطة بزيادة كميات الري من أجل مواجهة موجات الحر.



وبين أن المزارعين في بعض المزارع يعتمدون على طريقة ري قديمة، ما يوثر ذلك سلبا على المزروعات، كما أن غياب التواصل مع السلطة والزراعة زاد من الفجوة بين الجهات المعنية والمزارع، وأثر سلبا على المزروعات، مشيرا إلى أن الحمضيات لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولا بد من وجود أسباب أخرى لتدني جودة المنتج هذا الموسم.

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