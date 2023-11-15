العساف يدون اسمه كمدرب صاحب شهرة عالمية في التايكواندو

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

اكتسبت التايكواندو الأردنية شهرة ومكانة مرموقة، جراء النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، وحصلت مؤخرا إشادة كبيرة من الاتحادين الدولي والآسيوي.



وحصل اتحاد التايكواندو على جائزة أفضل اتحاد على المستوى العالمي العام الماضي، لإنجازاته واهتمامه باللاجئين، والآن فإن الطموح كبير في تأهل أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين إلى أولمبياد باريس 2024.



ويقود المنتخب الوطني جهاز تدريبي محترف بقيادة صانع الأبطال فارس العساف وكادره التدريبي المعاون.



وأصبح العساف من أفضل مدربي العالم في رياضة التايكواندو، ونال جائزة أفضل مدرب في أكثر من مناسبة، وفاز بجائزة أفضل مدرب ضمن جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك.



وبسبب النتائج التي حققها الأردن في رياضة التايكواندو، انهالت على العساف عروض مغرية لتولي تدريب منتخبات وطنية في دول عربية وعالمية، لكنه فضل المصلحة العامة ومصلحة الوطن.



إن ما حققه العساف من إنجاز لم يحققه أي مدرب في تاريخ الرياضة الأردنية، خصوصا وأن العديد من لاعبي المنتخب الوطني للكبار ضمن المراكز الستة الأولى في التصنيف الأولمبي المؤهل للأولمبياد.



وبعد الشهرة التي اكتسبها العساف، بات لاعبو المنتخبات العالمية والعربية وكبار الشخصيات يلتقطون صورا تذكارية معه، كما تصر المنتخبات الوطنية المنافسة على معرفة طريقة ونهج الأسلوب الفني للعساف الذي أوصله للعالمية، وتطلب منه عدة دول أن يعطي دورات تدريبية في التايكواندو، كي تستفيد منتخباتها من خبرته.



وقال العساف لـ"الغد": "أفتخر كعربي ومسلم بكوني من أشهر مدربي العالم، وما وصلت إليه، جاء عن طريق النتائج التي تتحدث عن نفسها في البطولات العالمية والآسيوية والعربية، الأمر الذي يزيد من تمسكي بتدريب المنتخبات الوطنية بإيمان مطلق، فقد أصبحنا عائلة واحدة ونعمل وفقا لنهج مؤسسي، وأعامل اللاعبين كمدرب وأفرض سلطتي عليهم، والأجواء المحيطة بنا مميزة".



وأضاف: "تعرض المنتخب الوطني للكبار مؤخرا لضغط شديد من خلال مشاركته في الدورة الآسيوية وجائزة الصين وفي بطولات آسيا وفي بطولة كأس الرئيس، وسرعان ما قمت بوضع خطة تدريبية مع اللاعبين تصب في صالحهم، وتم حينها تخفيف الضغط عليهم في بعض البطولات وفي سلسلة الجائزة الكبرى، ووفرنا لهم مشاركات في بطولات عالمية تصنيفية خفيفة ساهمت برفع رصيدهم من النقاط كبطولات النجمة والنجمتين، كل هذه العوامل ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط على اللاعبين، ونحن مستمرون في مسيرتنا الاحترافية للوصول إلى ما نتطلع إليه، وتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في أولمبياد باريس 2024".



وأردف: "حظيت التايكواندو الأردنية بإشادة كبيرة من رئيس الاتحاد والآسيوي ورؤساء الوفود المشاركة في بطولة كأس الرئيس (عيار النجمتين) التي أقيمت منافساتها مؤخرا، وحقق المنتخب الوطني للتايكواندو النقاط المطلوبة من اللاعبين، لتعزيز مراكزهم في التصنيف الأولمبي".

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