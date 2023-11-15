الفلسطيني للحقوق الرقمية يطالب ميتا بالتوقف عن إسكات صوت فلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين

طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية شركة "ميتا" العالمية بالتوقف عن تجريد إنسانية الفلسطينيين وإسكات أصواتهم عبر منصات الشركة الرقمية ووقف التحيز لصالح الإسرائيليين الذين يواصلون شن حرب وحشية على قطاع غزة راح ضحيتها ما يقارب 12 ألف شهيد.



وعبّر الائتلاف، المكون من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني، عن صدمته إزاء الاستمرار في تجريد الفلسطينيين انسانيتهم وإسكات الصوت الفلسطيني على منصات "ميتا" الرقمية التي تدير تطبيقات" فيسبوك" و"انستغرام" و "واتساب" و"مسنجر" و"ثريدز"، بالتزامن مع الانتهاكات المتزايدة التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، والعنف المتواصل، وخرق اتفاقيات جنيف 1949.



وطالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، شركة ميتا باتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، خاصة في أوقات الابادة الإسرائيلية المتصاعدة، وان من الضروري ضمان احترام حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت وتوفير منصات آمنة للجميع.



واكد ان على شركة ميتا أيضًا أن تضمن عدم تعرض الأصوات الفلسطينية وغيرها من الأصوات التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، للخنق أو تخضع للإدارة بشكل غير متناسب، ويجب أن تتماشى سياسات وممارسات إدارة المحتوى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بِشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.



وشدد الائتلاف على ان على شركة ميتا أخذ إجراءات فورية وحاسمة لإعادة تصويب التحيّز المتجذر الذي تعاني منه منصاتها، بدءا من التجريد من الإنسانية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى فرض الرقابة المفرطة على المحتوى الفلسطيني، فإن الشركة لا تخاطر بخسارة ثقة الشعب الفلسطيني فحسب، بل تخاطر أيضًا في خسارة مصداقيتها في العالم العربي أجمع.



وبين انه من الضروري اليوم وقف تحيّز الذكاء الاصطناعي وإجراء تدقيق فوري وشامل لمجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي على إدارة المحتوى، وإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، مما يتطلب الشفافية الكاملة بشأن مصادر وخصائص مجموعات البيانات هذه، لتوضيح المخاوف المتعلقة بالصورة النمطية السلبية عن الفلسطينيين.



كما طالب الائتلاف شركة " ميتا" بوقف خطاب الكراهية والتحريض باللغة العبرية وبان عليها وضع حد لانتشار خطابات الكراهية والتحريض على منصاتها من خلال تفعيل المصنفات العبرية لخطابات الكراهية والتحريض.



وكانت شركة " ميتا" حذفت 795 ألف منشور على منصاتها المختلفة في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، كما أعلنت شركة " ميتا" حظر عددا من الأوسمة (الهاشتاج) على منصة انستغرام، حيث كان هاشتاج "#طوفان-الأقصى " من ضمن هذه الأوسمة المحظورة.

كما رصد مركزا " حملة" و " صدى سوشال" للحقوق الرقمية مؤخرا رصدا اكثر من 12 الف انتهاك للمحتوى الفلسطيني كان اكثرها على منصات شركة " ميتا".



وتنوعت الانتهاكات بين الحظر الكامل لحسابات ناشطين وإعلاميين وتعليق بعض الميزات لحسابات أخرى.



وضرب الائتلاف امثلة على انتهاكات شركة " ميتا" في الآونة الأخيرة وقال "من المخيب للآمال أن نشهد التحديات المتكررة التي يواجهها الفلسطينيون على منصات ميتا الرقمية، لقد اعترضت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لسنوات على الانتهاكات المتصاعدة بشكلٍ متسارعٍ للحقوق الرقمية الفلسطينية على منصات ميتا.



وفي العام الماضي، وجدت دراسة منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية أنه في أيار (مايو) 2021، كان لإجراءات ميتا تأثير سلبي على حقوق الإنسان بما يتعلق بـ"حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير، وحرية التجمع، والمشاركة السياسية، وعدم التمييز وبالتالي على قدرة الفلسطينيين على تبادل المعلومات والتحديثات حول تجاربهم في حين حدوثها".

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