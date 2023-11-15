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الكرك.. جهود تنزع فتيل أزمة رسوم اصطفاف المركبات بين البلدية والتجار

11/15/2023 5:25:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






توصلت جهود بذلتها غرفة تجارة الكرك ومجلس المحافظة وفاعليات شعبية إلى نزع فتيل أزمة المواقف التي لاحت بالأفق بين بلدية الكرك وتجار المدينة ومواطنين، عقب قرار للبلدية يقضي بفرض رسوم على اصطفاف المركبات بشوارع السوق.
وخلال اجتماع عام عقد في غرفة تجارة الكرك، تم الاتفاق على تجميد مؤقت للقرار، وتشكيل لجنة عامة للوصول إلى حل للمشكلة التي أثارت جدلاً كبيراً، بعد أن اعتبرته جهات عدة بأنه "عملية جباية".
وكانت بلدية الكرك أصدرت قرارا قبل أسبوعين يقضي بفرض رسوم على اصطفاف المركبات أمام المحال التجارية بالمدينة القديمة وبواقع نصف دينار عن كل ساعة اصطفاف.
وأعقبت البلدية قرارها حينها ببيان توضيحي قالت فيه، "إن قرارها، يأتي كجزء من الإجراءات التي تنفذها للتخلص من مشكلة التعديات على الأرصفة والشوارع ولمنع حجزها من قبل مركبات المواطنين وغيرهم من زوار المدينة لأوقات طويلة".
وأكدت في بيانها، "أن الزائر لمدينة الكرك من أبناء المحافظة أو من خارجها أو حتى السائح لا يجد أي مكان لركن مركبته، والبعض يضطر إلى البحث لأكثر من ساعة لحين أن يجد مكانا للاصطفاف من أجل قضاء حاجته من السوق".
وقالت "هذا يحدث داخل مدينة الكرك ولا يحدث في مدن أخرى ويعود إلى تعمد أصحاب محلات تجارية على حجز مواقف السيارات أمام محلاتهم لمدة ثماني ساعات يوميا"، موضحة أن "تجارا يشترون مركبات متهالكة ويركنونها بشكل دائم أمام محلاتهم لحجزها وعدم السماح للغير باستخدام مواقف توفرها الشوارع، إضافة الى استخدام هذه المركبات المتهالكة كوسيلة لعرض بضائعهم عليها".
بدوره، قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية والتزاما وحرصا منها على مصالح المواطنين والتجار ستوقف مؤقتا قرارها بتحصيل الرسوم على اصطفاف المركبات بالشوارع لحين التزام التجار بالاصطفاف في مواقف أخرى داخل المدينة بدلا من الاصفاف بالشوارع الرئيسة واخلاء كافة الأرصفة والشوارع من بسطات البضائع نهائيا.
وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة شعبية من التجار والمواطنين والوجهاء بالمدينة لإيجاد حلول مناسبة للمشكلة والتعامل مع كل التجاوزات والتعديات التي يقوم بها التجار على الأرصفة والشوارع وغيرها من الساحات العامة بوسط المدينة بشكل خاص.
ولفت إلى أن أي سائح لا يستطيع حاليا التوقف داخل المدينة للتسوق والتجول بمدينة الكرك في الوقت الذي يشكو التجار من عدم جدوى الحركة السياحية بمدينة الكرك وبعضهم في الأساس جزء من المشكلة والوضع القائم.
وأشار إلى أن القرار بخصوص رسوم المواقف في الشوارع الرئيسة جاء باعتباره جزءا من الإجراءات التي تنفذ في مدينة الكرك للتخلص من التعديات على الأرصفة والشوارع ومنع تواجد مركبات المواطنين وغيرهم من زوار الكرك بشكل عشوائي ولفترات طويلة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة مجاهد القروم إن هناك جهودا تبذل من أجل إنهاء أزمة المواقف الناتجة عن قرار البلدية بتحصيل رسوم مالية على اصطفاف المركبات، والذي اعتبره تجار مجحفا ويلحق بهم ضررا كبيرا.
ولفت إلى أن الجهود أثمرت عن اتفاق على وقف مؤقت لتنفيذ القرار لحين ايجاد حل مناسب للجميع حرصا على المصلحة العامة، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والزائرين لمدينة الكرك الذين لا يجدون أحيانا مواقف لركن مركباتهم.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة من البلدية والتجار وخصوصا أصحاب المحال المتواجدة على الشوارع الرئيسة وغرفة التجارة ومجلس المحافظة للوصول إلى حل مناسب للجميع.
وأشار إلى أن الجميع متفقون على أهمية التعامل بحرص مع مصلحة مدينة الكرك القديمة وعدم تفريغها من السكان والتجار باعتبارها مركز المحافظة وذات الطبيعية التاريخية المهمة.
وقال التاجر سمير أحمد إن قرار البلدية كان خاطئا وعليها التراجع عنه أو تغيير بنوده، حرصا على المصلحة العامة وليس التجار فقط.
وبين أن فرض رسوم على المركبات المتوقفة بشوارع السوق وخصوصا وانها تعود لمتسوقين من خارج المدينة إضافة إلى مركبات التجار التي لا تجد مكانا لها، يعد اجحافا بحق المواطنين ومنهم التجار.
وبين أن وقف القرار أمر جيد، وسوف تقوم اللجنة المشكلة لبحث القضية بالوصول إلى حل يناسب جميع الأطراف.
وكانت مصادر مطلعة على اوضاع السوق بالمدينة القديمة أكدت، "أن هناك تواجدا كبيرا للمركبات بالمدينة، تتوقف لفترة طويلة دون حركة وهي تعود في أغلبها إلى التجار وبعض المواطنين وتشكل عقبة أمام توقف المتسوقين والسياح داخل مختلف مناطق المدينة وتحديدا الحافلات السياحية التي تضطر إلى الخروج من المدينة والانتظار لحين انتهاء زيارة السياح لقلعة الكرك والعودة مجددا، ناهيك عن عدم قدرة السياح التسوق بوسط المدينة بسبب انعدام مواقف المركبات".


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