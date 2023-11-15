الكورة.. 70 ألفا لصيانة 90 مدرسة معظم أبنيتها متهالكة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

تتشابك هموم الواقع التعليمي في لواء الكورة، جراء سلسلة مشكلات متداخلة، أفضت لبيئة مدرسية ذات آثار سلبية كبيرة على العملية التعليمية من جهة والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم من جهة أخرى.



ويعاني هذا الواقع من افتقار الأبنية المدرسية الملائمة، وتصدع الموجود منها، والإغلاق منذ سنوات لبعضها بهدف عمليات صيانة لم تنفذ، والاتجاه نحو حلول الاستئجار، حتى لو كانت لغرف ومرافق تفتقر لأبسط احتياجات العملية التعليمية.



في مواجهة ما وصلت اليه مباني مدارس اللواء من ترد، يتم تخصيص 70 ألف دينار ضمن موازنة مجلس محافظة اربد لكامل المدارس البالغ عددها 90 مدرسة، من بينها 35 بناء مستأجرا.



مدارس الكورة وفق ما يؤكده رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة اربد الدكتور احمد المقدادي "تعاني من أوضاع سيئة بسبب تهالك مبانيها واكتظاظ في صفوفها، وإخلاء العديد منها بسبب خطورتها".



ويتابع: "هناك معاناة متزايدة للطلبة وأولياء أمورهم"، لافتا إلى أن الاوضاع لا تبدو مبشرة اذا ما اخذ بعين الاعتبار حاجة اللواء المستمرة لأبنية جديدة وبواقع 3 مدارس كل عام نتيجة الزيادة السكانية.



وأكد المقدادي أن هناك مدارس في اللواء عمرها يزيد على 70 عاما، وتحتاج إلى إعادة ترميم من جديد، بينما موازنة مجلس المحافظة ضئيلة لا تكفي لبناء مدارس جديدة وإنما يتم تخصيص مبالغ مالية متواضعة من أجل الصيانة وتكون غير كافية.

ولفت إلى أنه تم تخصيص العام الحالي مبلغ 70 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة لهذا العام لصيانة جميع مدارس لواء الكورة، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يكفي لصيانة مدرسة واحدة إلا أنه يتم توزيع المبلغ على جميع المدارس كإجراء "ترقيعي".



وأشار إلى أن لواء الكورة بحاجة سنويا إلى بناء 3 مدارس جديدة نظرا للزيادة الكبيرة في عدد السكان، مؤكدا أن بناء مدرسة جديدة بات عن طريق المنح والمساعدات ومجلس المحافظة غير قادر على رصد الموازنات الكافية لبناء المدارس نظرا لكلفتها العالية.



وشهد لواء الكورة إخلاء وإغلاق مدارس عدة منذ سنوات، منها مدرسة مرحبا الثانوية المختلطة، ومدرسة تبنة الثانوية القديمة، فيما أخليت أجنحة بمدرسة كفر الماء الأساسية للبنين وكفرابيل الأساسية، وتصدعت مدرسة كفر الماء الثانوية، ليسجل اللواء أعلى نسبة استئجار للأبنية المدرسية في الأردن.



كما أن اكتظاظ الطلبة والعمل بنظام الفترتين وتحويل الغرف الإدارية إلى صفوف مدرسية رغم أنها سكنية أصلا وعدم استفادة الطالب من المشاركة والتفاعل مع المعلم، هم آخر دفع بالعديد من أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم إلى مدارس خارج مناطقهم.

يقول ولي الأمر محمد بني ياسين، إن إخلاء المدارس ونقل طلبتها لمدرسة أخرى على نظام الفترة المسائية، أو توزيعهم على مدارس أخرى بعد أن يتم إخلاؤها بسبب وجود تصدعات، ضاعف من مشكلة اكتظاظ الطلبة داخل الصفوف.



وأشار إلى أن بعض المدارس ولمواجهة الاكتظاظ قامت بتحويل الغرف الإدارية إلى صفوف، الأمر الذي تسبب بعدم استفادة الطالب من المشاركة والتفاعل مع المعلم وغياب البيئة المدرسية، مما سيؤثر لاحقا على مستواهم التعليمي.



ولفت إلى أن بعض أولياء الأمور اضطروا إلى نقل أبنائهم إلى مدارس خارج مناطق سكناهم، نظرا لاكتظاظ المدارس بالطلبة والتي هي بالأصل ضيقة ومستأجرة وهي مخصصة للسكن وليس كأبنية مدرسية تتوافر فيها متطلبات العملية التدريسية.



وقال عضو مجلس المحافظة وصفي بني حمد إن هناك ما يقارب 35 مدرسة مستأجرة في لواء الكورة من أصل 90 مدرسة وهي تعتبر الأعلى على مستوى المملكة بنسب الاستئجار، مؤكدا أن هناك مدارس قديمة تعاني من مشاكل فنية وتشققات في مبانيها تم إخلاء بعضها والبعض الآخر بحاجة إلى إخلاء كمدرسة الاشرفية لخطورتها على الطلبة.



وأكد المقدادي أن المدارس المستأجرة في اللواء هي بالأصل بناء سكني وغير مخصص لمدرسة، إلا أن قلة المدارس الحكومية وعدم وجود مخصصات مالية لبناء مدارس في اللواء أدى إلى القبول بخيار الاستئجار.



وأشار إلى أن إخلاء بعض المدارس في اللواء من الطلبة لخطوتها على السلامة العامة فاقم المشكلة، وأدى إلى العودة إلى نظام الفترتين، واستئجار مدارس جديدة مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأوضح أن تحويل بعض المدارس إلى نظام الفترتين لقي احتجاجا واسعا من قبل أولياء الأمور، إضافة إلى الأعباء المالية التي ترتبت على البعض ممن اضطروا إلى نقل أبنائهم إلى مدارس خارج مناطق سكناهم أو تحويلهم إلى مدراس خاصة.



وأشار بني حمد إلى إخلاء مدرسة مرحبا الأساسية من الطلبة وتحويلهم إلى الفترة المسائية بسبب تصدعات وتشققات في جدران البناء، لافتا إلى أنه تم إخلاء المبنى منذ ما يقارب العامين والعمل جاري على ترميمه، مما سبب بمعاناة للطلبة.



ووفق عضو مجلس محافظة إربد السابق جهاد مقدادي، فإن هناك بعض المدارس في اللواء تعاني من الاكتظاظ ويزيد عدد طلبتها في الصف الواحد على 45 طالبا، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفاعل الطالب مع المعلم.



وأشار إلى أن اللواء بحاجة إلى مدارس جديدة بمواصفات حديثة للتخلص من المباني المستأجرة التي لا تخدم العملية التعليمية في اللواء، لافت إلى وجود العديد من قطع الأراضي في اللواء مخصصة للتربية والتعليم يجب استغلالها لبناء مدارس من خلال المنح والقروض.



وأشار إلى أن عدد الطلبة المنتظمين بالمدارس في اللواء يبلغ حوالي 33 ألف طالب وطالبة وهو من أكبر الأعداد على مستوى المملكة قياسا بعدد السكان.



بدوره، قال مدير تربية لواء الكورة جهاد روابدة انه تم إخلاء بعض المدارس في اللواء نظرا لوجود تشققات في جدرانها وما يمكن أن تشكله من خطورة على السلامة العامة، مبينا أن هناك بعض المدارس بدأت أعمال الصيانة والترميم لها وأخرى تحتاج لإجراءات من وزارة التربية والتعليم.



وأكد الروابدة أن هناك مدرستين جديدتين في اللواء، وسيتم استلامهما وبدء التدريس فيهما بأسرع وقت ممكن، ما سيخفف الضغط على المدارس الأخرى والتخفيف من مشكلة الاكتظاظ الطلابي في الغرف الصفية.



وأشار إلى أن العائق الذي يقف أمام بناء مدارس جديدة في اللواء من خلال المنح والتخلص من بعض المدارس المستأجرة هو عدم توفر قطع أراض مناسبة في اللواء مملوكة لوزارة التربية والتعليم، ورغم ذلك فإن هناك مدارس جديدة مخصصة للواء الكورة سيتم بنائها قريبا من خلال المنح.

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