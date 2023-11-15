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الملكية تشتري 4 طائرات من طراز بوينغ دريملاينر

11/15/2023 5:25:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية وبوينج (المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز BA) اليوم، عن طلبية لشراء أربع طائرات من طراز 787-9دريملاينر في إطار جهودها الرامية لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض. وأكدت الناقلة الوطنية الأردنية خلال معرض دبي للطيران طلبية سابقة لشراء طائرتين من طراز 787-9، ليصل إجمالي العدد التراكمي من هذا الطراز إلى ستة طائرات.
ومن خلال اعتمادها على أسطول مكون من سبع طائرات من طراز 787-8 ، فإن إضافة عضو آخر إلى عائلة دريملاينر لدى الشركة سيدعم قدراتها لنقل المزيد من الركاب والبضائع لمسافات أبعد. ويمكن لهذه الطائرة أن تحمل 296 راكباً لمسافة 14,010 كيلومترات (7,565 ميلاً بحرياً)، ما يسهم في تعزيز عدد الوجهات التي قد تم افتتحتها من قبل طائرات من طراز 787-8 لأول مرة.
سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قال: "لقد جاء قرارنا بإضافة طائرات 787-9 دريملاينر إلى أسطولنا تأكيداً على التزامنا بتوفير تجربة سفر استثنائية لمسافرينا. وتتماشى هذه الخطوة تماماً مع الاستراتيجية الأوسع التي ننتهجها من أجل تحديث أسطولنا، مع التركيز على كفاءة استهلاك الوقود والاستدامة وراحة الركاب. وفي الوقت الذي نشرع فيه بهذه المسيرة، فإننا على ثقة تامة من أن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الطائرة ستتحقق النتائج التي نصبو إليها، وتحديداً الارتقاء بقدراتنا التشغيلية. وباعتبارها أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي طلبت طائرة 787 منذ أكثر من 16 عاماً، تواصل الملكية الأردنية ريادتها من خلال تبني آخر التطورات في مجال الطيران. وأثبت أسطولنا الحالي المكون من سبع طائرات من طراز 787- 8 دريملاينر نجاحه في ربط عاصمتنا عمّان بالوجهات العالمية الرئيسية. وتؤكد هذه الطلبية الإضافية نهجنا التطلعي في الملكية الأردنية، والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على السفر للوجهات الطويلة".
يشار إلى أن الملكية الأردنية تعتبر أول شركة طيران في الشرق الأوسط كانت قد تقدمت بطلبية شراء طائرة بوينج 787 منذ ما يزيد عن 16 عاماً، و التي تربط العاصمة الأردنية عمّان بمدن في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وديترويت وتورنتو.
وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: "إن هذه الطلبية لشراء طائرات إضافية من طراز 787 تعتبر بحق شهادة على الالتزام طويل الأمد من جانب الملكية الأردنية للارتقاء بقدراتها الرائدة في السوق لطائرة دريملاينر . إننا على ثقة تامة من خطط الشركة الرامية لتوسعة شبكتها بشكل مربح، من خلال تشغيلها أسطولاً أكثر استدامة مع هذه الطائرات الجديدة التي تمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود".
وستوفر شركة بوينج للخدمات العالمية أيضاً خدمات التعديل لطائرات الملكية الأردنية من طراز 787 أثناء الخدمة، الأمر الذي سيساعدها في تعزيز الاتصال أثناء الرحلة للركاب وطاقم الطائرة. وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستقوم بوينج بتنفيذ الأعمال الهندسية، مع توفير عدة مجموعات التعديلات.


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