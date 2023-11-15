المنح والمساعدات الأخيرة دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

يشكل تمكن الحكومة مؤخرا من حصولها على مجموعة من المنح والمساعدات من قبل بعض الدول الصديقة والشقيقة إضافة إلى توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل جديد، دفعة مهمة لضمان ترجمة الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي على ارض الواقع، وتجاوز التحديات التي قد تواجه تنفيذها، لاسيما تحدي التمويل.



ويتضح ذلك من خلال تخصيص جزء من هذه المنح والمساعدات والاتفاقيات لتمويل المبادرات التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025.



وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي كجزء من مســـار التحديث الشـــامل الـذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، بمثابة خطة عشرية إصلاحية للاقتصاد الوطني تسعى إلى معالجة التحديات والمشكلات المزمنة التي تواجه الاقتصاد الاردني منذ فترة طويلة كتواضع معدلات النمو الاقتصادي، وتفاقم مشكلتي البطالة والفقر.



وكان قد تم على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، تحديد فرص استثمارية بين البلدين بقيمة 6 مليارات دولار تشتمل على مشاريع استثمارية وتنموية من خلال 3 مذكرات رئيسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء متعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء



كما وتم على هامش زيارة الملك إلى بروكسل اخيرا، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي الاعلان عن حزمة مساعدات أوربية للاردن بقيمة 902 مليون يور، حيث إن هذه الحزمة التي سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الخاصة بها في نهاية العام القادم، قد أدرجت بقيمة (105.4) مليون يورو لمشاريع وبرامج تتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وفي الاثناء كان قد أعلن أيضا عن توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مدعومًا ببرنامج جديد للصندوق الممدد (EFF) مدته أربع سنوات، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.



حيث أن السياسات التي يقوم عليها برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF الجديد مستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. والهدف من ذلك هو تسريع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمعالجة الارتفاع المستمر في البطالة، مع ضمان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي. وستواصل السلطات إعادة بناء هوامش مالية وقائية وتلك الخاصة بالاحتياطيات الاجنبية، وكذلك إنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكية قادر على خلق المزيد من فرص العمل



وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "للغد" إن التمويل الذي خصصته هذه المنح والمعاهدات لدعم برامج رؤية التحديث الاقتصادي من شأنه أن يرفع ويعزز من فرص تنفيذ المبادرات الخاصة برؤية التحديث وضمان تنفيذها في الموعد المحدد، مبينا بأن هذه المنح جزء من الموارد والاحتياجات التي تتطلبها الرؤية.



ويشار إلى ان البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الذي تم وضعه للاعوام 2023-2025 والذي يشكل المرحلة الاولى من تنفيذ هذه الرؤية، قد قدر كلفة تنفيذ هذه المرحلة بنحو 2.297 مليار دينار، إذ سيتم تمويلها بما مقداره 1.734 مليار دينار من خلال الموازنة العامة بواقع 1.205 دينار من خلال موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، وما قيمته 529 مليون دينار من خلال موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، في حين سيتم تمويل باقي البرنامج من خلال المساعدات الخارجية وبما مقداره 563 مليون دينار



وأوضح عقل بأن التمويل والعنصر البشري من أهم التحديات التي كان ينظر إلى أنها ستواجه الرؤية، حيث إن توجيه جزء من المنح والاتفاقيات التي تعقدها الحكومة لمصلحة الرؤية يعطي مؤشر بأن التعامل مع تحدي التمويل، يتم على أحسن وجه، وبأن تنفيذ الرؤية يسير كما هو مخطط له.



ولفت عقل بأن الاضطراب الذي تشهده المنطقة حاليا قد يلقي بظلاله على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لها خاصة مع احتمال إطالة أمد الحرب، ما قد يدفع الحكومة إلى اعادة النظر بتوجيه بعض النفقات الخاصة بالموازنة لسد فجوة تقلص الإيرادات المتوقع أن تتراجع نتجة تأثر النشاط السياحي والتجاري بهذه الأزمة.



من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تحديد جزء من المنح والمساعدات التي حصلت عليها المملكة مؤخرا لرؤية التحديث الاقتصادي، سيساعد في تمهيد الطريق لتنفيذ البنية التحتية اللازمة، التي تضمنها البرنامج التنفيذي المحدد للاعوام 2023-2025.



وأشار عايش إلى أن البرنامج الجديد الذي تم التوصل اليه بين الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مصمم بشكل واضح من اجل دعم غايتيين هما معدلات النمو الاقتصادي ورؤية التحديث الاقتصادي، مبينا بأن هذا البرنامج يمنح الطمأنينة حول توفير جزء من الموارد والتمويل اللازم لتنفيذ مبادرات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى انه يعد بمثابة دعوة مطمئنة لاستقطاب الاستثمارات.



ويرى عايش بأن الحكومة مطالبة من الآن وضع الخطط اللازمة لضمان الحصول على منح مخصصة لرؤية التحديث، إضافة إلى وجوب استعدادها لتوفير النفقات اللازمة لتمويل الاستثمارات والمشاريع التي تستهدفها رؤية التحديث في المراحل اللاحقة، لا سيما في ظل عدم ضمان استمرار تدفق المنح والمساعدات من الدول والمؤسسات المالية.



إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت "للغد" إن تخصيص جزء من المنح التي يتلقاها الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي، يصب في مصلحة تنفيذ الرؤية وتسريع ترجمتها على أرض الواقع، موضحا أن مجموعة المنح والمساعدات التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا تصب ايضا في مصلحة تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني لا سيما تعزيز مؤشر النمو الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكد الساكت بأن المنح والمساعدات التي تم توفيرها مؤخرا إضافة إلى توقيع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي سيكون لها دور في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، وتعزيز فرص اجتذاب الاستثمارات ورفع الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن.

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