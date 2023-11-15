Wednesday, 15 November 2023 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشئات يتعادل مع سورية بغرب آسيا

11/15/2023 5:25:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما مع نظيره السوري بدون أهداف مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا.

ورفع المنتخب رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة، ليتأهل برفقة المنتخب السوري لنهائي البطولة الذي سيقام بعد غد الأربعاء، بعد أن جمع المنتخب السوري 5 نقاط وفي المركز الثاني.

وكان المنتخب اللبناني قد فاز على نظيره العراقي بسباعية نظيفة، دون أن يتمكن من بلوغ النهائي، بعد وصوله للنقطة الرابعة، ليلعب المنتخبان مجددا يوم الأربعاء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

MENAFN15112023000072011014ID1107427225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث