الناشئات يتعادل مع سورية بغرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما مع نظيره السوري بدون أهداف مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا.
ورفع المنتخب رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة، ليتأهل برفقة المنتخب السوري لنهائي البطولة الذي سيقام بعد غد الأربعاء، بعد أن جمع المنتخب السوري 5 نقاط وفي المركز الثاني.
وكان المنتخب اللبناني قد فاز على نظيره العراقي بسباعية نظيفة، دون أن يتمكن من بلوغ النهائي، بعد وصوله للنقطة الرابعة، ليلعب المنتخبان مجددا يوم الأربعاء لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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