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الناشئات يواجه سورية بآمال التتويج بلقب غرب آسيا

11/15/2023 5:25:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يراود المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما، التتويج بلقب غرب آسيا للناشئات للمرة الثانية في تاريخه، عندما يلتقي نظيره السوري عند الساعة السابعة مساء، في المباراة الختامية للبطولة التي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتأهل المنتخب الوطني للمشهد الختامي للبطولة، بعد أن احتل صدارة المجموعة في الدور الأول برصيد 7 نقاط، عقب فوزه في بداية المشوار على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، ثم اكتسح نظيره العراقي بسداسية نظيفة، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة بدون أهداف مع سورية، ليرافقه المنتخب السوري للمباراة النهائية بعد تواجده بوصافة المجموعة برصيد 5 نقاط.
ويسعى منتخب الناشئات بقيادة المدرب الوطني حسام أبو رياش، تكرار إنجاز المنتخب في النسخة الأولى من البطولة، والتي توج بلقبها المنتخب الوطني مع المدربة منار فريج في العام 2018، وذلك في النسخة الأولى للبطولة، فيما توج المنتخب اللبناني بلقبي النسختين الثانية والثالثة.
وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع اليوم عند الساعة الرابعة مساء بين المنتخبين اللبناني والعراقي، علما بأن مباراة الدور الأول بينهما انتهت بسبعة أهداف دون مقابل لمصلحة لبنان.
وقدم“الناشئات” أداء جيدا منذ بداية البطولة، حيث أظهر الفريق التزاما بتعليمات المدير الفني حسام أبو رياش في الشقين الدفاعي والهجومي، إذ يسعى المنتخب إلى تسجيل نتيجة الفوز الليلة، بعد أن تعادل أول من أمس مع المنافس ذاته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنتخب وقتها لم يخض اللقاء تحت ضغوطات بعد حسمه التأهل للنهائي مسبقا.
ويتطلع الجهاز الفني، إلى الخروج من البطولة بأكبر عدد من المكتسبات الفنية، أملا بمواصلة التحضيرات والإعداد لفريق قادر على المنافسة في التصفيات التأهيلية لنهائيات كأس آسيا بعد عام ونصف لمنتخبات تحت 20 عاما، حيث يشكل التجمع الحالي فرصة ثمينة للمدرب أبو رياش الذي تسلم مهمة تدريب المنتخب مؤخرا، من أجل إعادة المنتخبات النسوية للطريق الصحيح على صعيد القارة الآسيوية.
ومن المتوقع، أن يعتمد أبو رياش في قائمته الأساسية بالمباراة على أبرز اللاعبات اللواتي قدمن أداء جيدا في البطولة،
وتشير الترشيحات، إلى الدفع بصفة أساسية في مواجهة سورية بكل من اللاعبات: سيلين سيف، رنيم الداوود، كريستينا جوعانة، نور أحمد، لمار الشلبي، كندا التيتي، ميرا عطاري، حلا مرار، راما الخاشوك، هيا أبو علي وجنة معتوق.
وسجل المنتخب السوري حضورا جيدا في البطولة خلال مباريات الدور الأول، حيث بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب سليم جبلاوي، والذي يحلم هو الآخر بالعودة إلى دمشق حاملا لقب الكأس.
ويعتمد جبلاوي في اختياراته على عدد من اللاعبات البارزات، ومنهن: كريستين حنوش، ميار علوش، لافا عثمان، خناف الحسين، دلناي إسماعيل، مي الجاني، سيدرا خيزران، تالا نور الدين، خديجة إبراهيم، جولنار المصطفى وأريج إبراهيم.

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