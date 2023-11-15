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النشامى جاهز لموقعة طاجكستان والحلم المونديالي يراود اللاعبين

11/15/2023 5:25:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علي غرايبة- موفد اتحاد الإعلام الرياضي






دوشنبه - صعد أمس المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، للقاء الذي سيجمعه مع نظيره الطاجيكي، عند الرابعة عصر الخميس بتوقيت الأردن، على الاستاد الجمهوري المركزي بالعاصمة دوشنبه، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتسود حالة من التفاؤل في قدرة“النشامى” على تحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة، في مواجهة تبدو فيها كفة المنتخب هي الأرجح قياسا لفارق الخبرة والإمكانات.
ويوم غد الخميس ولحساب المجموعة نفسها يستضيف المنتخب السعودي المدجج بالنجوم وصاحب الإنجازات الكبيرة على صعيد القارة، على أرضه منتخب باكستان، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم مع ضمان تأهلما إلى نهائيات القارة.
وأجرى المنتخب أولى حصصه التدريبية في دوشنبه تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المغربي الحسين عموتة، على أحد الملاعب المنجلة بالعشب الصناعي، لتشابه أرضيته مع أرضية ملعب اللقاء، وسط أجواء سادها الجدية والتركيز، ورغبة كبيرة في الظهور بشكل جيد يضمن النتيجة والأداء، ما يضع المنتخب على المسار الصحيح في خط المنافسة على المراكز الأولى، دون الدخول في حسابات معقدة.
وحرص عموتة منذ تجمع المنتخب الأربعاء الماضي في عمان وخلال تواجده في دوشنبه، على دمج المحاضرات النظرية مع الحصص التدريبية لتثبيت بعض الجوانب التكتيكية، ولقراءة المنافس ومعرفة مكامن القوة والضعف لديه، قبل اختيار الأسلوب الأمثل الذي سيخوض به اللقاء والاستقرار على التشكيل المثالي.
وينتظر أن يجري“النشامى” اليوم، آخر حصصه التدريبية على مسرح اللقاء في التوقيت نفسه الذي ستقام فيه المباراة، بقصد التأقلم على الأرضية، التي لن تكون غريبة على المنتخب بعد أن أجرى في عمان ودوشنبه عديد الحصص التدريبية على أرضية مماثلة.
وكانت قائمة المنتخب التي وقع عليها اختيار عموتة ضمت 26 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، إحسان حداد، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، سالم العجالين، سليم عبيد، عبدالله نصيب، مصطفى كمال، فراس شلباية، محمود شوكت، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، نور الروابدة، أنس العوضات، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أمين الشناينة، علي علوان، يزن نعيمات، موسى التعمري.
النعيمات: جاهزون وسنلعب للفوز
وأكد يزن النعيمات المحترف في صفوف الأهلي القطري وأحد أبرز الاكتشافات الهجومية لكرة القدم الأردنية في السنوات الخمس الماضية، أن المنتخب جاهز فنياً وبدنياً وسيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، قبل التفرغ لمواجهة السعودية الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي. وأضاف:“ندرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كلاعبين، وندرك أيضاً أن الجماهير تنتظر منا الكثير ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم”.
راتب: حلم المونديال يراودني
نجم خط الوسط وأحد أبرز صانعي اللعب الذين تعاقبوا على المنتخب صالح راتب، قال إن حلم اللعب في المونديال يراوده منذ الصغر، وأن الفرصة باتت مواتية في ظل وجود هذه الكوكبة من اللاعبين، شريطة أن يتسلح الجميع بالعزيمة والإصرار.
وتابع:“من هذا المنطلق يجب علينا أن ندخل كل مواجهة بما فيها مواجهة طاجيكستان من أجل الفوز ولا شيء سواه، ونحن نملك القدرة على ذلك، بوجود جهاز فني لديه رؤية ثاقبة وفكر تدريبي متطور”.
أبو ليلى: الأفكار أكثر وضوحاً
من جهته، لفت نجم حراسة المرمى في منتخب النشامى والمحترف في صفوف الجبلين السعودي يزيد أبو ليلى، إلى أن الفكر التدريبي المتقدم للمدير الفني بات أكثر وضوحاً بالنسبة للاعبين، وساهم ذلك في زيادة التناغم والإنسجام وتطوير مستوى الأداء، وهذا بدا واضحا خلال فترة التجمع الحالية.
وزاد:“نأمل أن ينعكس ذلك على مردود النشامى في مواجهة منتخب طاجيكستان المتطور، ونحن كلاعبين نتطلع بمنتهى الجدية بداية قوية تقربنا أكثر من الأهداف التي نتطلع إليها”.
“الطاجيكي” يواصل تحضيراته
على الجانب الآخر، رفع المنتخب الطاجيكي من وتيرة تحضيراته للقاء بقيادة مدربه الكرواتي بيتر سيجرت، الذي طالب لاعبيه بالتركيز على المواجهة واستغلال عاملي الأرض والجمهور في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية.
وكان سيجرت استدعى الأسبوع الماضي قائمة من 24 لاعباً، للدخول في المعسكر الداخلي الذي يجريه المنتخب ضمن استعداداته للقاء.
إلى ذلك، يعقد ظهر اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند الحادية عشرة ظهرا، ويسبقه عند التاسعة والنصف الاجتماع التنسيقي المخصص لمناقشة التعليمات الإدارية للمواجهة.

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