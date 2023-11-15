إلهام شاهين تطالب بأعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شددت الممثلة المصرية إلهام شاهين، على ضرورة تقديم أعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية، إلا أنها طالبت بالتمهل قبل تقديمها للجمهور.
و خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "أسرار النجوم"، كررت الهام شاهين هذا الطلب، خصوصا في ظل ما يحصل في فلسطين اليوم، لافتة الى أن كتابة أي مادة فنية ستكون مليئة بالانفعال اللحظي، وخالية من الهدف والرسائل التي يجب ايصالها للأجيال الجديدة، بحسب تعبيرها.
من هنا، رأت إلهام شاهين أنه يجب الانتظار والتحلي بالصبر لكي تهدأ الأمور وتظهر النهاية، لأن السينما تُؤرخ وستخبر الأجيال الجديدة عما حدث في الماضي، قائلة: "أنا أرى أنه لا نستطيع تقديم أفلام في هذا الوقت أو الآن بمعنى أصح، لأن الحدث ما زال جديداً".
ووصفت الممثلة المصرية الأفلام الذي سُتقدم في الوقت الحالي عن القضية الفلسطينية بأنها ستشهد "انفعالاً وقتياً"، مشددة على أهمية تناول القضية الفسطينية بطريقة صحيحية، وتناولها منذ أكثر من 75 عاماً. -وكالات
اقرأ أيضاً:
ليلى علوي تقترح فيلماً عن فلسطين تشارك فيه بدون أجر
MENAFN15112023000072011014ID1107427222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.