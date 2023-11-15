إلهام شاهين تطالب بأعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية

شددت الممثلة المصرية إلهام شاهين، على ضرورة تقديم أعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية، إلا أنها طالبت بالتمهل قبل تقديمها للجمهور.



و خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "أسرار النجوم"، كررت الهام شاهين هذا الطلب، خصوصا في ظل ما يحصل في فلسطين اليوم، لافتة الى أن كتابة أي مادة فنية ستكون مليئة بالانفعال اللحظي، وخالية من الهدف والرسائل التي يجب ايصالها للأجيال الجديدة، بحسب تعبيرها.



من هنا، رأت إلهام شاهين أنه يجب الانتظار والتحلي بالصبر لكي تهدأ الأمور وتظهر النهاية، لأن السينما تُؤرخ وستخبر الأجيال الجديدة عما حدث في الماضي، قائلة: "أنا أرى أنه لا نستطيع تقديم أفلام في هذا الوقت أو الآن بمعنى أصح، لأن الحدث ما زال جديداً".



ووصفت الممثلة المصرية الأفلام الذي سُتقدم في الوقت الحالي عن القضية الفلسطينية بأنها ستشهد "انفعالاً وقتياً"، مشددة على أهمية تناول القضية الفسطينية بطريقة صحيحية، وتناولها منذ أكثر من 75 عاماً. -وكالات

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