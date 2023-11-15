الوحدة تسبب الموت.. دراسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"الوحدة قاتلة".. عبارة عادة ما نسمعها لكن قد لا نفهمها، إلا أن الدراسة التي نحن بصدد عرضها تنذر بأن الوحدة فعلا قد تؤدي للموت. فقد
كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالوحدة ليس مجرد حالة عاطفية، بل يمكن أن
تذهب أبعد من ذلك وربما تشكل مسألة حياة أو موت. وأكدت الدراسة التأثير
العميق للعزلة الاجتماعية على معدل الوفيات.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، فقد لفتت الدراسة إلى وجود علاقة بين الوحدة والعزلة الاجتماعية وزيادة خطر الوفاة لأسباب مختلفة.
وأكدت
الدراسة أهمية الحفاظ على روابط اجتماعية قوية من أجل الرفاهية العامة.
وأوضحت أن الأفراد الذين يعانون من الوحدة التي تحددها عوامل مثل قلة
زيارات العائلة والأصدقاء والعيش بمفردهم والافتقار إلى الأنشطة الجماعية
الأسبوعية، يواجهون خطراً مرتفعاً للوفاة لأي سبب.
الدراسة،
التي أجراها باحثون في "جامعة غلاسكو" ونشرت في مجلة BMC Medicine، تناولت
بيانات أكثر من 450 ألف مشارك في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة
المتحدة على مدى أكثر من عقد من الزمن.
وذكرت
أن "الوحدة لا تتعلق فقط بالشعور بالوحدة، فهي تشمل عدم القدرة على الثقة
في رفيق مقرب والتفاعلات الاجتماعية النادرة، وغياب الأنشطة الجماعية
الأسبوعية، حيث تمتد عواقب الوحدة إلى ما هو أبعد من الاضطراب العاطفي، حيث
تسهم في مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك القلق وأمراض القلب
والخرف".
كما
أكدت الدراسة أن الذين لم تتم زيارتهم من قبل العائلة والأصدقاء مطلقاً،
يزيد خطر الوفاة لديهم بنسبة 37%، مقارنة بأولئك الذين يقومون بزيارات
يومية.
ووجد الباحثون أن الزيارات الشهرية لها تأثير وقائي، حيث تقلل من خطر الوفاة، نقلا عن العربية نت.
كما
تعمقت الدراسة في العواقب الفسيولوجية للوحدة، فالوحدة المزمنة تعطل أنماط
النوم وترتبط بالالتهابات الجسدية، وهي مقدمة لأمراض مختلفة.
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