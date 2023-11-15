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إلى أين تقود المناورة؟

11/15/2023 5:25:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عاموس هرئيل

في العمليات السابقة في القطاع تم التحدث كثيرا­ عن الحاجة إلى المس بـ"المربع الأمني" لحماس، وهو منشأة تتكون من معسكرات تقع في جنوب غرب مدينة غزة. في العام 2009، أثناء عملية "الرصاص المصبوب"، وصلت قوة صغيرة من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة إلى مداخل المنطقة. ضابط كبير في قيادة إحدى الفرق المشاركة في المناورة في القطاع سأل أول من أمس عن وضع المربع الأمني، قال: "هو يستخدم الآن كموقف لوقوف الدبابات".
استعراض إسرائيل الجزئي وضبابية المعركة التي تفرض فصل القطاع عن وسائل الإعلام في الجانب الفلسطيني، تصعب الحصول على صورة كاملة عن المعارك التي تجري في شمال القطاع. فعليا، القوة التي يستخدمها الجيش بواسطة ثلاثة فرق والتدمير الشديد الذي يلحقه هناك، تعطي ثمارها العسكرية الأولية.
صحيح أن إسرائيل ما تزال بعيدة عن هزيمة حماس. رئيس حماس يحيى السنوار يعيش كما يبدو تحت الأرض في مكان آمن، ولا توجد لديه أي نية لأن يأمر رجاله بالتوقف عن القتال. ولكن كتائب حماس في غرب مدينة غزة وفي الضواحي الشمالية لها، تجد صعوبة في الصمود أمام الضغط العسكري الذي تتعرض له. تقدم الجيش الإسرائيلي مرهون بالمصابين، وأحيانا ترافقه مقاومة شديدة من قبل حماس، كما حدث مؤخرا في مخيم الشاطئ للاجئين. ولكن في هذه الأثناء يبدو أن حماس غير قادرة على وقف أو تأجيل لفترة طويلة. فرقة إسرائيلية عندما تدخل إلى العمل في منشأة عسكرية أو في أحد الأحياء.
الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بشكل متعمد قرب المستشفيات في شمال القطاع، التي تستخدمها حماس لأغراض عسكرية. أول من أمس، قامت قوة كوماندو بحرية بعملية تمشيط في مستشفى الرنتيسي. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجري، قال: "إنه يتم في المكان احتجاز بعض الإسرائيليين المخطوفين".
ميزان القوة الذي يتجسد في هذه الأثناء كل يوم على ميدان المعركة، يضاف إلى الحدث الأكثر أهمية للحرب – مطالبة إسرائيل سكان شمال القطاع بإخلاء المنطقة والانتقال إلى الجنوب. إسرائيل فرضت بالقوة هجرة جماعية تقريبا لـ900 ألف شخص، والفلسطينيون سيحتاجون إلى سنوات كي يغيروا نتائج ذلك (هذه الخطة تم التدريب عليها في السابق، لكن ليس بهذا الحجم الواسع). معظم منطقة المعارك في الشمال ستكون غير ملائمة للعيش فيها لأشهر طويلة، إذا لم نقل لسنوات. في هذه الحرب تم تدمير أحياء كاملة في غزة وضواحيها، ولا نريد التحدث عن كمية المواد المتفجرة التي ستبقى في الميدان.
"واشنطن بوست"، نشرت قبل يومين استنادا إلى مصادر إسرائيلية في المنطقة أن الخطة الرئيسية لحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تضمنت وصول مقاومين إلى مركز البلاد، وحتى إلى الضفة الغربية. المراسلون في الصحيفة أوردوا بتوسع عملية تخطيط دقيقة، التي نهايتها أعمال متعمدة لا يمكن استيعابها. بعد خمسة أسابيع ونصف هذه الأحداث الفظيعة هي التي تملي سلوك إسرائيل. خلال سنوات كثيرة من تغطية عمليات الجيش الإسرائيلي، لم أشاهد مثل هذا التصميم لدى القادة والجنود. وقد ذكر قليلا بالمناخ الذي ساد بعد المذبحة في فندق "بارك" في نتانيا، التي أدت إلى عملية "السور الواقي" في آذار (مارس) من العام 2002، لكن للدقة يجب مضاعفة الانطباع ثلاثين مرة.
إزاء الضغط الدولي، فإنه مشكوك فيه إذا كان هذا الأمر سيكون ممكنا، لكن من ناحية الضباط في القطاع، فإن العملية يجب أن تنتهي فقط عندما ستتم هزيمة حماس.
بعد عقدين على التردد بروحية "إلى أين تذهب المناورة البرية"، الجيش حصل في هذه المرة على عملية برية كبيرة، رغم التخوفات في المستوى السياسي من الفشل ومن الخسائر. في هذه الأثناء، فإن التخوفات لم تتحقق. "عدد المقاومين الذين قتلوا يقدر بأكثر من 4100، من بينهم تقريبا 1100 في المعارك الأولى في الأراضي الإسرائيلية. آلاف كثيرة أخرى أصيبوا" (يجب هنا إضافة ملاحظة تحذير تقول: إن الجيش دائما يميل إلى المبالغة في تقدير خسائر العدو). في جميع المستويات يوجد رضا كبير واضح حتى الآن من العمل المشترك بين سلاح الجو والاستخبارات والقوات على الأرض، ومفاجأة للأفضل في أداء ألوية سلاح المشاة والمدرعات رغم النقص النسبي في التجربة العملياتية.
حتى الآن بقيت هناك ثلاث مشكلات أساسية. الأولى، التفوق العسكري، لا تتم ترجمته إلى استسلام حماس أو حتى لا يظهر كذلك. الثانية، الجيش الإسرائيلي تقريبا لا ينشط في جنوب القطاع، حيث هناك تم حشد المدنيين، والجيش يجب عليه الاهتمام بوجودهم بعد ذلك، ولا سيما عندما يتفاقم الوضع الإنساني الذي يتوقع أن يصبح أكثر تعقيدا كلما اقترب الشتاء ومعه الأوبئة التي يمكن أن تتفشى. الثالثة هي: أن هذه المعركة بدأت بتفوق كبير لحماس، في أعقاب حملة القتل والاختطاف في 7 تشرين الأول (أكتوبر) – المنظمة تنوي استخدام ذلك لصفقات تبادل من إسرائيل، وهي ترغب في تأطيرها كانتصار استراتيجي.
أول من أمس، للمرة الأولى منذ أسبوع لم يتم نشر أي تقارير جديدة عن المفاوضات. في الخطوط العامة، فإن صورة الاتصالات معروفة. الحديث يدور عن إطلاق سراح في المرحلة الأولى نحو 80 شخصا من المخطوفين، النساء والأطفال والمرضى، وأيضا عدد من الأجانب، مقابل ثلاثة أمور تطلبها حماس، وهي وقف مؤقت لاطلاق النار وإطلاق سراح سجناء من السجون الإسرائيلية والتزود بالوقود. الخلاف الرئيسي هو حول أيام الهدنة (التي تأمل حماس أن تصبح وقفا طويلا لإطلاق النار، وأثناء ذلك تجري مفاوضات على إطلاق سراح المخطوفين الآخرين). وزير الدفاع، يوآف غالنت، وضباط كبار في الجيش يريدون مواصلة الضغط على حماس، بذريعة أنه بذلك سيكون بالإمكان إجبار يحيى السنوار على تقديم تنازلات. ولكن إذا تم فيما بعد، وضع على الطاولة اقتراح جدي، وكان من الواضح أن حماس يمكنها تنفيذه، فمن المرجح أن توافق الحكومة عليه. الواجب الأخلاقي تجاه المدنيين الذين تم التخلي عنهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هو ببساطة كبير جدا.
على الحدود مع لبنان، يواصل حزب الله كل يوم القيام بهجمات بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون على قوات الجيش الإسرائيلي. أحيانا هذه الهجمات تكون مقرونة بمسيرات هجومية، وتجري محاولات للمس أيضا بالمناطق التي توجد أبعد جنوب الحدود، وضمن ذلك في مستوطنات مدنية. استمرار هجمات حزب الله على خلفية ما حدث في الجنوب يعزز مطالبة سكان خط المواجهة في الشمال، بفتح معركة مع لبنان.
الادعاء الذي له وزن كبير يقول: "إنه لا يمكن العودة للسكن في المستوطنات هناك من دون إبعاد قوة الرضوان التابعة لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني على الأقل".
في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، كما سبق ونشر، كان هناك نقاشا صاخبا في القيادة الإسرائيلية حول مسألة عملية هجومية استباقية ضد حزب الله في لبنان. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض في نهاية المطاف في اللحظة الأخيرة توصية غالنت وكبار الضباط في الجيش بالتصعيد في المنطقة الشمالية. نتنياهو خشي من إدارة معركة غير مخطط لها وغير مسيطر عليها في جبهتين، وفضل عدم التصادم مع الولايات المتحدة التي أعلنت قبل يومين من ذلك عن نشر قوات في المنطقة لصالح إسرائيل.
منذ ذلك الحين حدث أمران. حزب الله صعد هجماته والجيش الإسرائيلي بدأ في العملية البرية في قطاع غزة. استفزازات حزب الله ستزداد أيضا على خلفية الافتراض أن جزءا غير قليل من الجيش البري يوجد في الجنوب، وأنه ستستغرق إسرائيل وقتا طويلا إلى أن تستطيع الاستعداد لحرب في جبهتين. في هذه الأثناء إسرائيل ما تزال تأخذ موقفا دفاعيا في الشمال وهي تحاول ضبط المواجهة في مستوى أقل من حرب شاملة.
هذا لا يزعج عدد من شبان صوت الجيش الإسرائيلي المتقاعدين في المطالبة بانقضاض على الفور على حزب الله وتوزيع أوامر في تويتر، في الوقت الذي يحركون فيه في مخيلتهم فرقا في صندوق الرمال الإقليمية. ولكن الحياة نفسها أكثر تعقيدا من إبقاء القرارات للمحللين في الاستوديوهات وفي الشبكات. ربما لا مناص من حرب مع حزب الله؛ وربما أيضا أن الوضع المعقد سيقتضي مواجهة في جبهتين. ولكن من الجدير التوصل إلى مثل هذه القرارات، ليس من خلال الحسابات السياسية والاعتبارات الشخصية، بل استنادا إلى عملية عقلانية لبلورة سياسة تأخذ في الحسبان أيضا الثمن الباهظ الذي تنطوي عليه حرب إقليمية.

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