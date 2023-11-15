إما السلطة الفلسطينية أو سموتريتش

بقلم: عوزي برعام

أيام الحرب تودي بنا إلى شعور "معا" كشعب. بين الشائعات تظهر براعم التفاؤل وإمكانية الحد من الصراعات: الحكومة ستضع جانبا الانقلاب النظامي، والمعارضون سيوافقون على إجراء انتخابات جديدة.

يوجد في أوساطنا من يرون أمام ناظريهم نوع من السراب والحلم العبثي، ويتمسكون بأمل التهدئة ومناخ معقم. ولكن من يعتقد أن الحرب التي جاءت في أعقاب مذبحة دموية ستنسينا الاختلاف في المواقف الداخلية غارق في الوهم. تصعب جدا الكتابة اليوم، لأن هناك بيانات عدة ناقصة في المعادلة: كم ستستمر حالة الطوارئ؟ هل ستشتعل حرب في المنطقة الشمالية؟ ربما أيضا في الشرق؟ ماذا سيكون مصير المخطوفين.

لدى الجمهور الواسع، يوجد ميل لرؤية قيادة أخرى من دون نتنياهو. وهناك أيضا ميل كبير للرؤية في القيادة اأشخاص آخرون مثل نفتالي بينيت ويمينيين عقلانيين ويئير غولان المقدر وأشخاص من اليسار – وسط. هناك ملل مستمر من حزب جبان وأحزاب صوتها لا يسمع في فترة مصيرية بالنسبة للدولة والمجتمع، كل ذلك يؤدي الى تصويت حر أكثر مما كان في السابق.

الآن، توجد خلافات واضحة يتم إخفاؤها بسبب الظروف الحالية القاسية، ليس فقط عسكريا بل سياسيا أيضا. الرأي العام العالمي يتجه ضدنا، والمعارضة تزداد بمتوالية هندسية. كلما استمر القتال في غزة، فستزداد وترتفع وتجذب المزيد من الزعماء والرؤساء.

الاحتجاج ضدنا لا تتم الاستجابة له بأي شكل من الأشكال، سواء سياسيا أو سياساتيا. لا نفعل أي شيء من أجل تقليص الغضب وجعل العملية في غزة في توازنها الصحيح. ربما كان سيكون الوضع مختلفا لو أن إسرائيل قالت: "إن الحرب ضد حماس وليس ضد الفلسطينيين ككيان سياسي، بل هذه حرب ضد المسلمين الذين يريدون تصفية كل معارض ويضعون الفيتو على كل اتفاق". لو أنها أكدت، أنه في نهاية الحرب ستعمل إسرائيل على التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والدول العربية التي تؤمن بالاتفاق، لربما كانت أسكتت المتظاهرين ضد مجرد وجودها.

إسرائيل اليوم لا تقول ذلك. هي تعزز الرأي السائد في العالم وهو أنها تريد استيطان كل أرض إسرائيل، وأن هذا هو الدافع الحقيقي للحكومة اليمينية المطلقة. يوجد أشخاص مثل بتسلئيل سموتريتش يؤمنون بأننا في ذروة عملية خلاص وأنه يجب علينا عدم الوقوف أمامها، سواء في غزة أو جنين أو الحرم.

الحسم بشأن العلاقات مع السلطة الفلسطينية، أقرب من أي وقت آخر. نتنياهو فشل في التقدير بأنه يمكنه التوصل إلى اتفاق إقليمي من دون الحاجة إلى حل مع الفلسطينيين. محمود عباس لا يعتبر شريكا مثاليا، لكنه هو ورجاله الشريك الفلسطيني الممكن. يجب على أحزاب الوسط واليسار واليمين أن تتحد حول طلب التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين. هذه هي الطريقة لإعادة إسرائيل إلى أسرة الشعوب كدولة تحب السلام ومستعدة لـ"التضحية"، بنظريات مسيحانية لا أساس لها من الصحة.