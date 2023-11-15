أميركا تؤيد إخلاء مستشفيات غزة عبر طرف ثالث

أميركا تؤيد إخلاء مستشفيات غزة عبر طرف ثالث
التاريخ
11/15/2023 5:25:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد إخلاء مستشفيات غزة من المرضى عبر "طرف ثالث مستقل" وذلك وسط تحذيرات منظمات دولية من خطورة الوضع في المستشفيات التي باتت محاصرة بالدبابات الإسرائيلية.
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