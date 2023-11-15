أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

ما نزال منذ اليوم السابع من أكتوبر الماضي ونحن نشاهد ونتابع الحرب الغاشمة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهلنا المرابطين في قطاع غزة وخاصة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، هذه المنصات والتي لم نعد نستغني عنها كونها أصبحت تشكل جزءا أساسيا من الروتين الحياتي لنا، أعلنت هي الأخرى الحرب على الشعوب المناصرة لغزة وذلك من منطلق إعلان الدعم الكامل والمطلق للكيان المحتل في حربه على غزة.



منصات التواصل الاجتماعي وخاصة ميتا وجوجل المنصتين الأقوى والأكثر انتشارا بينهما أعلنا وبشكل صريح دعمهما وانحيازهما للكيان الصهيوني، وتطبيق سياسة الكيل بمكيالين على حساب القضية الفلسطينية، حين انسحبت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام، وعملاق البحث جوجل من أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم ((قمة الويب" أو ((Web Summit"، بعد أن انتقد منظم القمة تصرفات إسرائيل في أعقاب الأحداث الدائرة في قطاع غزة.



فكانت مقاطعة الشركتين وانسحابهما من المؤتمر لهما نتائج قوية ووسيلة ضغط كافية جعلت منظم القمة يتراجع عن موقفه وانتقاده للمجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، بعد تصريحاته القوية وقوله ان ما تقوم به إسرائيل في غزة هي جرائم حرب ويجب التوقف عنها.



من هنا يمكننا الاستنتاج أن ما تقوم به الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية من حملات شعبية لمقاطعة الشركات التابعة والداعمة للكيان الصهيوني لها ارتدادات عكسية قوية يمكنها التأثير على مجريات الأحداث والحرب هناك، فبوجهة نظري اننا بحاجة ماسة لمقاطعة شركتي ميتا وجوجل من خلال وقف الترويج والإعلان عليهما وعلى أي منصة داعمة للكيان، في حال لم نتمكن من وقف الإدمان على استخدامهما على الأقل.



فالأرقام تتحدث عن ان 6 بالمائة من عوائد فيسبوك تأتي من الشركات الكبرى، اما باقي العوائد فهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا دليل واضح على أن المستخدم البسيط لهذه المنصة له تأثير كبير على إضعاف أكبر الشركات نفوذا وهيمنة في العالم.



فالمقاطعة هنا ستكون أقوى من خلال وقف نشر الإعلانات على فيسبوك كون المنصة تعتمد على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في عوائدها، التي تذهب بها إلى دعم الكيان الصهيوني، بغض النظر عن الموضوع الآخر الذي يخص تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والرأي الداعم للقضية الفلسطينية.



ولرد عدوان منصة فيسبوك السافر على الشعوب العربية المناصرة للقضية الفلسطينية علينا أن نجعل هذه المنصة أو غيرها ممن يكيلون بمكيالين التراجع عن موقفها كما فعلت هي، من خلال بعض خطوات بسيطة لكنها مهمة يمكنها أن تغير مجريات الأحداث وهي: وقف جميع الإعلانات الممولة من قبل الشركات المحلية والتوجه لبديل آخر، اختيار موعد محدد لمقاطعة فيسبوك، إغلاق المنصة وعمل تسجيل خروج دون العودة لاستخدامه لمدة لا تقل عن 24 ساعة، تقييم التطبيق عبر متاجر الهواتف بنجمة واحدة، في المقابل هذه الإجراءات البسيطة هي من تجعلنا نعلم جيدا مدى قدرتنا على مواجهة أعدائنا الحقيقيين.

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