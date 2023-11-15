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باسم يوسف عن فيديو الممرضة المزيف بمستشفى الشفاء: لهذه الدرجة بائسين!

11/15/2023 5:25:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حل مقدم البرامج الساخر باسم يوسف ضيفا على بودكاست It's Alot الذي تقدمه آبي تشاتفيلد، للحديث من جديد عن القضية الفلسطينية.


وعلق باسم يوسف على فيديو انتشر مؤخرا لسيدة تدعي أنها إحدى ممرضات مستشفى الشفا التي قصفها الجيش الاسرائيلي أكثر من مرة، وأمر بإخلائها، لتؤكد أن من يتولى إدارة المستشفى هم حركة حماس، وقال: "خلفية الفيديو أصوات انفجارات مزيفة، وكل ما حولها نظيف وقفازاتها كذلك، هل أنتم بائسين لهذه الدرجة، ممرضة مزيفة! هذا الفيديو المزيف انتشر على العديد من الحسابات الرسمية الإسرائيلية".


وتابع: حتى وإن كان ما يقال في الفيديو صحيح، وهذا غير صحيح، وإن كانت أيضا داعش هي المتواجدة في المستشفى، هذا لا يبرر قصف المستشفى ولا المدنيين.


وأضاف: مشكلتي هي أنه منذ عام 1948، أمريكا أعطت لإسرائيل 370 مليار دولار، من أموال دافعي الضرائب، وكل هذا وليس لديك القوة العسكرية لتتدخل دون قتل كل هؤلاء الأبرياء! إذا انت لا تقوم بعملك كما يجب.

يذكر أن حساب الصحفي اليهودي إيدي كوهين نشر فيديو لممثلة مكسيكية إسرائيلية تدعي أنها ممرضة فلسطينية وتطالب الجميع بالفرار من مستشفى الشفا بسبب سيطرة حماس عليها، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا زيف الفيديو بالتدقيق في الصوت المرافق لصوتها والانفجارات التي تتكرر كل وقت ثابت وبنفس حدة الصوت. -وكالات

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