بالفيديو والصور.. وقفة تضامنية في العقبة نصرة لغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - نفذت الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية وقفة تضامنية من أمام مسجد الحسين بن طلال في وسط مدينة العقبة مع قطاع غزة والضفة وتنديدًا بعدوان الكيان الصهيوني على القطاع.

















وتأتي هذه الوقفة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت لاستشهاد اكثر من 10 فلسطينيًا، وجرح اكثر من 25 الف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالموقفة العالمي مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.