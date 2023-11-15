بالفيديو: جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان

شهدت مباراة إسرائيل وكوسوفو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت يوم الأحد على استاد مدينة بريشتينا، صافرات استهجان أثناء عزف نشيد الاحتلال الإسرائيلي.



وكان من المقرر أصلا إقامة المباراة التي تأتي ضمن المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 في 15 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الصراع بين حماس والاحتلال الإسرائيلي .

وقبل المباراة قالت شرطة كوسوفو في بيان، إنها أعدت عملية أمنية للسيطرة على الحشود، والتصدي للأعمال الإجرامية وغيرها من الأنشطة التي قد ترافق اللقاء الكروي، وفقما نقلت "رويترز".



ودعا العديد من أنصار الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كوسوفو إلى منع منتخب الاحتلال الإسرائيلي من دخول البلاد.



وأطلقت الجماهير الكوسوفية صيحات الاستهجان وصافرات عقب عزف النشيد الوطني للاحتلال الإسرائيلي .

وخسر منتخب الاحتلال اللقاء بهدف دون مقابل، سجله ميلوت راشيكا في الشوط الأول من المباراة.



وسيلعب منتخب الاحتلال ، التي يسعى لبلوغ بطولة أوروبا لأول مرة منذ أن أصبح عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي للعبة عام 1994، مباراتيها التاليتين في التصفيات، واللتين تم تحديد موعدهما أيضا، في هنغاريا أمام سويسرا في 15 نوفمبر ثم رومانيا بعدها بثلاثة أيام.



وتتصدر رومانيا ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات تليها سويسرا برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.



وتحل كوسوفو صاحبة المركز الرابع ضيفة على سويسرا يوم 18 نوفمبر قبل أن تستضيف بيلاروسيا بعدها بثلاثة أيام.



جدير بالذكر أن إسرائيل اعترفت بكوسوفو كدولة ذات سيادة في عام 2020، وأقام البلدان علاقات دبلوماسية.