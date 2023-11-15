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بدء فعاليات أسبوع الريادة العالمي اليوم

11/15/2023 5:25:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






تنطلق، صباح اليوم، في جميع محافظات المملكة، فعاليات وأنشطة أسبوع الريادة العالمي 2023، الذي ينظمه مركز الملكة رانيا للريادة، للمرة الخامسة عشرة، بالتزامن مع انعقاده في عشرات الدول حول العالم.
وقال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات "المركز يحرص، العام الحالي، على إطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي من دون أي مظاهر احتفالية تضامنا مع الأهل في غزة، مع تركيز كبير في الفعاليات والأنشطة التي ستنعقد، على أن تكون فعاليات تدريبية وتوعوية لبناء قدرات الشباب الأردني وتثقيفهم لتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار والإبداع الذي نحتاجه اليوم لبناء شركات ريادية أردنية قوية".
وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن "أسبوع الريادة العالمي 2023" الذي ينعقد بشراكة استراتيجية مع شركة "زين الأردن"، سينظم ليشمل جميع محافظات المملكة، بالتعاون مع العديد من الجهات في منظومة ريادة الأعمال الأردنية على مدار أسبوع كامل ابتداء من اليوم وحتى 19 من الشهر الحالي.
وقال عبيدات "من المخطط أن يتعاون المركز مع حوالي 92 شريكا لإقامة حوالي 660 فعالية ونشاطا مرتبطا بريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة والابتكار في كل المحافظات".
وبين أن أسبوع الريادة العالمي يعد من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم لتشجيع الشباب والمبتكرين الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تنظيم آلاف الفعاليات في جميع أنحاء العالم؛ لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي.
وأكد عبيدات، أن فعاليات العام الحالي ستركز على التدريب والتوعية والتثقيف والتعليم في كل مجالات الريادة وإنشاء الأعمال وعوامل نجاح الأفكار للتحول الى مشاريع إنتاجية مؤثرة في الاقتصاد، لتحفيز الشباب على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.
وأشار الى أن أسبوع الريادة العالمي، الذي سينعقد في أكثر من 150 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، يوفر فرصة كبيرة للشباب للاطلاع على تجارب الرياديين الآخرين والجهات الداعمة للريادة والتشبيك مع الخبراء والمستثمرين أيضا.
وتوقع أن يستفيد من كل الفعاليات أكثر من 12 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة، وعلى مستوى مشابه لأسبوع الريادة العالمي المنعقد في الأعوام الأخيرة.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل؛ التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.

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