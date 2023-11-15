بدران الشقران يكتب: عبقرية عموتة!

لن أوجه انتقادا إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، رغم الملاحظات والسقطات التي تعرض لها المنتخب، ابتداء من سداسية النرويج في مرمانا، والخسارة أمام أذربيجان، مرورا بالمركز الأخير في البطولة الرباعية التي أقيمت في عمان، وانتهاء بالتشكيلة الأخيرة التي أعادت الحياة للاعبين كانوا يفكرون بالاعتزال، وضمت لاعبين اقترفوا أخطاء سلوكية.



سأفترض حسن النيّة، وسأحلل ما جرى ويجري على اعتبار أن عموتة يخطط بدهاء وعبقرية غير مسبوقة لم تعهدها الجماهير الأردنية.. سأفترض أن عموتة لم يأبه بالخسارة أمام النرويج وأذربيجان، بقدر ما كان يهمّه الوقوف على تجربة لاعبين معينين في مراكز محددة، استعدادا لبناء منتخب قوي، وأن عموتة لم يبال كثيرا في احتلال المركز الرابع والأخير في البطولة الرباعية، رغبة منه في اختيار نهائي لتشكيلة مثالية، كما أن المركز الأخير يبعث برسالة خادعة إلى منتخبي طاجكستان والسعودية في بداية مشوار النشامى في المونديال، وهو ما كان يهدف إليه مدرب المنتخب.



سأفترض حسن النيّة وأن عموتة عبقري كروي إلى درجة عدم قدرتنا على استيعاب خطواته.. فاختياره للاعبين بلغوا من العمر عتيّا، وكانوا يخططون للاعتزال بسبب وضعهم على المدرجات ومقاعد البدلاء في أنديتهم، قبل أن يحييهم المنتخب مجددا، جاء بهدف فني بحت، يهدف إلى مفاجأة المدرب الإيطالي لمنتخب السعودية روبرتو مانشيني ولاعبيه، كما أن المبالغة في الاستقطابات والاستبعادات وعدم الثبات في التشكيلة، يهدف إلى إرباك منتخب طاجكستان، وأن استدعاء لاعبين محرومين سلوكيا، جاء بهدف مباغتة الأعداء الذين كانوا يظنون أن هؤلاء اللاعبين لن يكونوا في التشكيلة.



سنفترض حسن النية، ونضع كامل الثقة بالجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة عموتة، ونعتبر أن خطواته جميعها مدروسة وهادفة، وأن رأي الجمهور بخطواته لم يكن دقيقا.. بانتظار أداء "النشامى" ونتيجته أمام منتخب طاجكستان، لنحكم بشكل نهائي على عبقرية عموتة ومعاونيه.