بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف: زوجتي متحمسة أكثر مني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
على طريقته الكوميدية الخاصّة، أعرب الإعلامي باسم يوسف عن سعادته بعد قيام عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بمتابعته على منصة إنستغرام.
وكتب باسم عبر حسابه على فيسبوك منشوراً احتفالياً اعتبر فيه أن أمنياته تحققت وأنه وصل إلى الخلود، قائلاً: "بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق"، مضيفاً بطرافة: "زوجتي متحمسة أكثر مني!".
الجدير بالذكر أن بيلا وباسم يشتركان في كونهما من أكثر الشخصيات المؤثرة في دعم القضية الفلسطينية ودحض الفكر الصهيوني على مستوى العالم.
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