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بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف: زوجتي متحمسة أكثر مني

11/15/2023 5:25:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

على طريقته الكوميدية الخاصّة، أعرب الإعلامي باسم يوسف عن سعادته بعد قيام عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بمتابعته على منصة إنستغرام.
وكتب باسم عبر حسابه على فيسبوك منشوراً احتفالياً اعتبر فيه أن أمنياته تحققت وأنه وصل إلى الخلود، قائلاً: "بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق"، مضيفاً بطرافة: "زوجتي متحمسة أكثر مني!".

الجدير بالذكر أن بيلا وباسم يشتركان في كونهما من أكثر الشخصيات المؤثرة في دعم القضية الفلسطينية ودحض الفكر الصهيوني على مستوى العالم.

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