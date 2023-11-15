بوادر تسوية بين الفيصلي والعكش.. ناد بدوري المحترفين يبحث سرا عن مدرب

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بوادر تسوية بين الفيصلي والعكش

كشف مكتب المحامي الذي يتولى الدفاع عن اللاعب محمد العكش، عن بوادر تسوية بين النادي الفيصلي واللاعب، في ظل الاتصالات الإيجابية التي جرت أخيرا مع إدارة النادي. وكان العكش قدم شكوى ضد الفيصلي، معتبرا أن هناك بندا في العقد، يتيح له الاستمرار مع الفريق حتى نهاية المشاركة الآسيوية، وبالتالي اعتبار قرار ابعاده عن الفريق بعد نهاية عقده الشهر الماضي، قرارا مخالفا. وقالت شركة المحاماة في تصريح لـ"الغد"، أن إدارة الفيصلي أبدت تعاونا في الموضوع، وبالتالي إمكانية التوصل لتسوية، يحصل بموجبها اللاعب على حقوقه المالية السابقة، واعتبار العقد منتهيا رسميا، من دون الحاجة للبند الذي يشير إلى إمكانية الاستمرار حتى نهاية المشاركة الآسيوية.

ناد بالمحترفين يبحث عن مدرب

يواصل أحد أندية المحترفين لكرة القدم، خطواته السرية، في البحث عن مدير فني جديد للفريق، في ظل عدم الرضى عن المدرب الحالي للفريق.

وكشف مطلع على التفاصيل، أن إدارة النادي فاتحت أكثر من مدرب بهذا الشأن، لمعرفة مدى استعداده للإشراف على تدريب الفريق بوضعه الحالي، من دون أن تتوصل لاتفاق نهائي حتى يوم أمس، بانتظار مواصلة رحلة البحث عن مدرب جديد. يشار إلى أن المدير الفني الحالي، لا يعرف بمخططات ناديه الهادفة إلى إقالته، فور التوصل لاتفاق مع أي مدرب جديد.

جمهور طاجكستان يشتري 11 ألف تذكرة

كشف الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، أن عدد التذاكر التي بيعت حتى يوم أمس، بلغ 11 ألف تذكرة، استعدادا لمباراة طاجيكستان أمام المنتخب الوطني التي تجري يوم غد الخميس، في بداية مشوار المنتخبين بتصفيات كأس العالم.

ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، ارتفاعا في عدد التذاكر المباعة، ما يعني أن دعما جماهيريا كبيرا، سيحظى به منتخب طاجيكستان في مباراته أمام منتخب النشامى يوم غد.

مدربون منزعجون من "غرفة" ملعب الأمير هاشم

أبدى أكثر من مدرب، انزعاجه الكبير من غرفة غيار اللاعبين في ملعب الأمير هاشم بالرمثا، حيث الكتابة على الجدران، وشرح الخطط واسماء اللاعبين، بعد أن امتلأ اللوح المخصص لذلك بالكتابات المختلة، ما دفع المدربين لشرح خططهم المكتوبة على جدران الغرفة، ما تسبب في منظر غير حضاري وفق حديث مدرب ولاعبين.

وأشار مدرب فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، أنه كان يتفاجأ في كل مرة، بمنظر مزعج يتمثل في ازدحام اللوح المخصص لشرح الخطط بالكتابات المختلفة، إلى جانب الكتابة على الجدران، الأمر الذي يفقد المدرب واللاعب الحماس لتلقي أي شرح أو خطة، خاصة وأن اللاعبين ينشغلون بما هو مكتوب على الجدران في مواضيع مختلفة.

وكشف المدرب في تصريح لـ"الغد"، عن تعمده إحضار لوح خاص به في المباريات، لتفادي مثل هذه الظروف، متمنيا أن تتلاشى هذه الظاهرة قريبا، من خلال الحفاظ على غرف الغيار أنيقه وجميلة.

جمهور الفيصلي يشيد بييان الإدارة

أشاد جمهور النادي الفيصلي، ببيان إدارة النادي الذي يجدد فيه الاعتزاز بالجهد الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لدعم القضية الفلسطينية، التي تواجه عدوانا غاشما من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عدد من جمهور النادي الفيصلي، أن الوقوف خلف القيادة الهاشمية، والجهود التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الغاشم على غزة، يعتبر فرضا وواجبا على كل أردني، في سبيل نصرة القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأردنيين، مؤكدين أن جمهور الكرة الأردنية بما في ذلك جمهور الفيصلي يعتبر مساندا ومؤيدا لخطوات جلالة الملك الداعمة للأشقاء في فلسطين، بحثا عن دولة فلسطينية حرة.

وكان النادي الفيصلي، اصدر بيانا أول من أمس قال فيه : يؤكد مجلس إدارة النادي الفيصلي وأعضاء الهيئة العامة وجماهير النادي على اعتزازهم بالموقف الملكي الهاشمي في سبيل دعم القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل دعم الأشقاء في فلسطين وغزة تحديداً، من أجل وقف هذا العدوان الغاشم، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأننا جميعاً نلتف دائماً حول راية الوطن وخلف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، في دفاعهم عن قضايا الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

كواليس النجوم

. أكثر من لاعب محلي، وخلال جلسة نقاش، اختلفوا حول شخصية النجم الذي سيحمل شارة القيادة في المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.. الاختلاف جاء حول اللاعب رقم 1 الذي سيتولى حمل الشارة، إلى جانب اللاعب البديل الذي سيتولى حملها في حال غاب اللاعب رقم 1.. النقاش دار أيضا حول ضرورة أن يكون المنتخب قد اختار اللاعب المنفذ لركلات الجزاء، وبديله في حال غيابه عن المباراة.. اللاعبون يترقبون نتيجة وأداء المنتخب أمام طاجيكستان، متمنين تحقيق الفوز، كون البداية دائما ما تكون صعبة.

. عدد من مدربي أندية المحترفين لكرة القدم، دعوا لاعبيهم لتدريبات صباحية ومسائية، لرفع درجة التحضير والاعداد، فيما فضل مدربون آخرون الاكتفاء بتدريب يومي واحد، في ظل عدم قدرة اللاعبين على الانتظام بالتدريبات المكثفة، بسبب شح الامكانات المادية التي تؤهلهم لحضور تمرينين يوميا.

. عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، ابدوا امتعاضهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها في أنديتهم، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.. لاعبون أكدوا موافقتهم مستقبلا على أي عرض احتراف خارجي، حتى لو كان ضعيفا، في ظل صعوبة الوضع في الأندية المحلية، بما في ذلك أندية دوري المحترفين.

. النادي الفيصلي تسلم دفعة من مستحقاته المالية المترتبة على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظير مشاركته في دوري أبطال آسيا.





