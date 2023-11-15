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بوكيتينو يعتذر عن تصرفه.. وجوارديولا يشيد بتشيلسي بعد تعادل جنوني

11/15/2023 5:25:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قدم مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، اعتذارًا لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا والحكم أنتوني تايلور، بعد لحظته الغاضبة خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 4-4 مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واضطر تشيلسي إلى العودة من الخلف ثلاث مرات خلال التعادل، حيث سجل له لاعب مانشستر سيتي السابق كول بالمر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتزع نقطة لفريقه.
لكن المواجهة المذهلة انتهت بطريقة غاضبة حيث اقترب بوكيتينو، الذي شعر أن تايلور حرم فريقه من فرصة تسجيل هدف بعد إطلاق صافرة النهاية، من الحكام بغضب واضطر طاقمه المعاون إلى إبعاده.
كما ترك بوكيتينو جوارديولا ينتظر مصافحته، لكنه عاد في النهاية إلى النفق دون أن يتبادل المجاملات مع مدرب منافسه.
وقال بوكيتينو الذي تم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أحتاج إلى الاعتذار لأنتوني والحكام والحكم الرابع، في تلك اللحظة، شعرت أنه ربما يستطيع رحيم سترلينج التقدم ليسجل الهدف الخامس".
وأضاف: "أنا أستحق أن يتم إنذاري لأنني تجاوزت الحد. إنها ليست صورة جيدة بالنسبة لي ولكرة القدم، هذا النوع من السلوك، أريد أن أعتذر له (جوارديولا) أيضًا لأنني لم أره في هذه اللحظة".
ومضى بوكيتينو في الإشادة بفريقه لإظهار "شخصيته" خلال المباراة، وقال إن لاعبيه أظهروا أنهم قادرون على السيطرة على فريق من الطراز الرفيع، وأردف: "لقد أظهرنا الشخصية والعقلية". أظهرنا أن لدينا أيضًا الأدوات - ضد فريق مثل سيتي - للسيطرة وخلق الفرص. ما زلنا بعيدين عن الجدول. لكن الآن هناك ضجيج مختلف في الملعب وهذا النوع من الأداء يمكننا استثماره حقًا للمستقبل".
وواصل: "أنا فخور جدا. سعيد للغاية، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون التقدير الكامل لأن الأداء كان مذهلاً. نحن نواجه فريقًا يعتبر بالنسبة لي أفضل فريق في العالم".
وتابع: "بالطبع، هناك دائمًا أشياء يجب تحسينها، ولكن هكذا هي العملية عندما تريد بناء رحلة وتريد بناء مشروع من الصفر، المباراة كانت مذهلة، ولهذا السبب فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر روعة في العالم".
وزاد: "الجميع يريد المشاركة في مباريات مذهلة، من الصعب التحدث لأن الجميع يريد أن يقول كم كانت المباراة مثيرة. مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم وتشيلسي كان شجاعًا وحاول الحصول على النقاط الثلاث".
في الجهة المقابلة، أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رضاه على نتيجة التعادل، وقال: "لقد كانت مباراة ممتعة، وسعى الفريقان للفوز. لم أكن أتوقع شيئا مختلفا، تشيلسي يملك لاعبين رائعين".
وأضاف: "نعلم أنهم يلعبون دائما بشكل جيد ضد الفرق الكبرى، لقد كان من الصعب مجاراتهم، وكان لديهم جودة من جانب كول بالمر وميخايلو مودريك، كان من الصعب على لاعبينا المراوغة والركض للسيطرة على المباراة، لقد كانوا (تشيلسي) عدوانيين".
وأكمل: "كان لدينا زخم أثناء المباراة في هجمتين أو ثلاث في موقف واحد لواحد، ولم نتمكن من إنهائها... كانت الأمور صعبة".
وواصل: "مباراة صعبة، لكنها نتيجة عادلة، أهنئ الفريق، دخلنا فترة الاستراحة وتأهلنا في دوري أبطال أوروبا، وسنعود بعد التوقف بمواجهة قوية أمام ليفربول، لا أعرف متوسط المحاولات على المرمى، لكن في النهاية حاول الفريقان القيام بذلك، وفعلا ما يتعين عليهما القيام به".
وأكد رودريجو لاعب فريق مانشستر سيتي، أن فريقه سيواصل القتال، وأعرب عن شعوره بالإحباط بعدما فقد الفريق نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري، خاصة وأن الفريق كان قريبا من الفوز باللقاء.
وقال رودريجو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أعتقد أننا كنا قريبين جدًا من الفوز بالمباراة، وهذا يصيبنا بالإحباط، لدينا إحساس بعض الشيء عندما لا نكون أنفسنا، ولكن النتيجة هو أننا كنا نريد الفوز، هذا مهم، وكنا نعرف ما نريده لتحقيق الفوز".
وأردف: "في هذا الوقت نواصل الدفع، في بعض الأحيان كرة القدم تكون كذلك، وعلينا النظر للأمام، ونصلح بعض الأخطاء، كفريق نحن ندعم بعضنا البعض، وسنستمر في التقدم، سنواصل الاستمرار، سندخل فترة المباريات الدولية، ونحن نتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة، نريد الاسترخاء ثم العودة".
ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول وأرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
على صعيد آخر، أشار مدرب ليفربول يورجن كلوب، إلى الصعوبات التي واجهت فريقه في الفوز على برينتفورد 3-0 أول من أمس.
وسجل محمد صلاح هدفين وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثالث، في مباراة لم تكن سهلة على ليفربول كما توحي النتيجة.
وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "منذ أكثر من 20 عامًا عندما بدأت مسيرتي، كنت أرغب في إنشاء فريق لا يرغب أحد في اللعب ضده، وقد واجهنا هذا الفريق اليوم".
وأضاف: "إنه جنون! هذه التعويذة، كان لديهم ست ركنيات متتالية فكرت.. يا إلهي. لكننا دافعنا بشغف كبير في تلك اللحظة، وكانت الأهداف التي سجلناها رائعة".
وتابع: "أهداف رائعة وأداء الأفضل، معدل عمل داروين نونيز على سبيل المثال كان لا يعلى عليه. كان الشبان هناك من أجل الكرات الثانية. لقد كانت مباراة صعبة ضد خصم كبير لذلك أنا سعيد حقًا بالأداء والنتيجة، الفريق فريق جيد حقًا. الشبان الذين كانوا على مقاعد البدلاء اليوم استمتعوا به كثيرًا. جاء جيمس ماكونيل ومن الواضح أنه استمتع بالأمر حقًا أيضًا! يوم جيد".
وأشاد كلوب بأداء لاعبه الياباني واتارو إندو قائلا: ""كان أداء إندو في القمة. لقد أنقذ حياتنا في لحظات عديدة وكان منضبطًا للغاية. الكثير من اللحظات الجيدة. جعلت الرياح الحياة صعبة وضغطوا علينا لذا كانت هناك لحظات صعبة، لكنه كان جيدًا حقًا".
وعن مباراة فريقه المقابلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولية أمام مانشستر سيتي، قال كلوب: "في الواقع، إنها ليست ما أفكر فيه. هؤلاء الشبان الذين لعبوا اليوم يحتاجون إلى التعافي، وآمل أن يحصلوا على ذلك قبل المباريات مع منتخبات بلدانهم وآمل أن يعودوا بصحة جيدة ثم يمكننا المحاولة ضد مانشستر سيتي. الأمر يتعلق برد الفعل (على الهزائم) وكان رد الفعل اليوم رائعًا".
أما البرتغالي ديوجو جوتا، فقد عبر عن سعادته لمساهمته في فوز ليفربول، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة قوية.
وقال جوتا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الجيد دائمًا العودة إلى آنفيلد وتحقيق الفوز. كان من المهم أن نغادر بالنقاط الثلاث".
وعن ثبات مستوى صلاح ووصوله إلى الهدف رقم 200 في الكرة الإنجليزية (198 هدفا مع ليفربول وهدفان مع تشيلسي)، قال جوتا: "إنه موجود دائمًا، ويشكل تهديدًا للأهداف، ويخلق الفرص وهو مهم حقًا بالنسبة لنا كما يعلم الجميع. تهانينا له على هدفه رقم 200".
وأضاف: "نحن لاعبون مختلفون بشكل واضح ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الفريق. هذا ما نريد الاستمرار في القيام به".
وحول السباق على اللقب، صرح اللاعب البرتغالي: "ما يزال الوقت مبكرا. نحن بحاجة إلى مواصلة الفوز حتى نتمكن من خوض معركة اللقب حتى النهاية. إنه طريق طويل".
وواصل: "لا تعرف أبدًا ما سيحدث. ما تزال الموسم في بدايته واللاعبون يقاتلون من أجل أنديتهم. هذا ما نحب أن نراه. ونأمل أن نصل إلى
هناك في النهاية". - (وكالات)

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