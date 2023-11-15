بيتا: عدوان الاحتلال دمر القطاع التقني في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين

مع تعمق العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف البشر والبنية التحتية بكل مكوناتها وصعوبة استمرار الحياة في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، أكد اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا" أمس، أن القطاع التكنولوجي في غزة دمر بشكل شبه كلي.



وبين الاتحاد الذي يمثل القطاع الخاص في الاتصالات والتقنية في فلسطين، أن العدوان على قطاع غزة والذي دخل اليوم يومه التاسع والثلاثين قد "أسفر عن دمار هائل للقطاع التكنولوجي الذي كان يواجه بالفعل تحديات كبيرة في الأصل"، واستنزاف للبنى التحتية والوقود في ظل استمرار عدوان وحشي راح ضحيته ما يقارب 12 ألف شهيد أكثرهم من السيدات والأطفال.



وبين الاتحاد، أن القطاع التكنولوجي في قطاع غزة، تعرض إلى أضرارا فادحة، حيث دمرت البنية التحتية والمنشآت، وتعرض العديد من العاملين في هذا القطاع لفقدان أعمالهم.



وزاد الاتحاد أيضا، "معظم مقار الشركات التقنية والاتصالات دمرت كليا أو بشكل جزئي بفعل القصف المستمر على غزة، وأن معظم موظفي الشركات العاملة في القطاع قد فقدوا أعمالهم".



وأكد الاتحاد، أن هذا الدمار أثر بشكل كبير على القدرة على استمرار العمل والابتكار في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمادا وممكنا لكل القطاعات الاقتصادية.



ومع الدمار الكبير الذي طال القطاع التكنولوجي في قطاع غزة سيضاف كل ذلك، إلى سجل العدوان الهمجي الذي قام بتدمير البنية التحتية لكل ما له علاقة بالاتصالات والتقنية التي تعد أدوات مهمة للاتصال وتيسير أمور الحياة اليومية للناس، والتحول الرقمي.



وإلى جانب ما طال القطاع التقني من دمار، فقد تعرض قطاع الاتصالات إلى تدمير كبير لبنيته التحتية، فبعد شهر من العدوان تم تدمير أكثر من 50 % من البنية التحتية للاتصالات في غزة، كما قام الاحتلال بقطع الاتصالات والإنترنت كليا ثلاث مرات منذ بداية الاحتلال، قبل أن يعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر أول من أمس، عن أن قطاع الاتصالات سيتوقف عن العمل يوم الخميس المقبل في غزة، نتيجة قرب نفاد الوقود.



إلى ذلك استعرض اتحاد "بيتا" الإحصائيات المتعلقة بالوضع الذي كان عليه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الفلسطيني قبل التعرض للعدوان في قطاع غزة وبعده.



وبين، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين في الأصل يحرك عملياته 130 شركة تعمل في مجالات متعددة منها، البرمجيات والمعدات التقنية والاستشارات والتدريب التقني والاتصالات وغيرها من المجالات الفرعية.



وقال الاتحاد: "إن 65 شركة من إجمالي عدد الشركات التقنية العاملة في فلسطين (أي حوالي النصف)، هي شركات كانت تعمل في قطاع غزة وهي التي تعرضت إلى تدمير كلي أو جزئي.



وأشار الاتحاد، إلى ان القطاع في فلسطين كاملة يوظف قرابة 2800 موظف فلسطيني.



وبين الاتحاد، أن النسبة الأكبر من شركات القطاع في فلسطين إجمالا وبحوالي 36 % هي شركات تعمل في قطاع البرمجيات، وأن نسبة 15 % منها تعمل في قطاع المعدات "الهاردوير"، ونسبة 8 % في قطاع التدريب والاستشارات، و6 % في قطاع الاتصالات وتزويد الإنترنت.



ولمساعدة القطاع التقني أطلق اتحاد" بيتا" مؤخرا، المبادرة الإغاثية الكبرى لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، تمثلت في "صندوق غزة للتعافي السريع".



وجاء إطلاق هذا الصندوق لمواجهة تحديات جمة جراء الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والإنسانية في غزة.

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