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تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب

11/15/2023 5:25:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت نسب مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والحبوب والمواد الأخرى، ما أسهم في انخفاض إجمالي قيمة مستوردات الأردن.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعا لنسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 19.2 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 28.5 بالمئة، والحبوب بنسبة 16.6 بالمئة،إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 3.8 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام ، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 33.1 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 12.3 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 7.4 بالمئة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 1.996 مليار دينار، و العربات والدراجات قرابة 1.014 مليار، و الآلات والأدوات الآلية بنحو 775 مليون دينار.
كما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام لكل من الحلي والمجوهرات نحو 826 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 598 مليونا، والحبوب نحو 477 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى بنحو 6.610 مليار دينار.
وفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، انخفاضا بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 12.296 مليار دينار، مقارنة مع 13.078 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.-(بترا)

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