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ترودو: قتل إسرائيل للأطفال والنساء والرضع في غزة يجب أن يتوقف

11/15/2023 5:25:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.
وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة الفلسطينية جنوب إسرائيل الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، حسبما قالت إسرائيل. لكن مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، عبرت كندا عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في الجيب المدمر حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن 11 ألفا قُتلوا منذ بدء الصراع.
وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم". وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".
وقال ترودو أيضا إن حماس عليها التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وإنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم. وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.
ورد نتنياهو على ترودو عبر منصة (إكس) قائلا "ليست إسرائيل هي التي استهدفت المدنيين عمدا وإنما حماس التي ذبحت وأحرقت المدنيين في أبشع الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ محارق النازي". وأضاف "إسرائيل تقيم للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة. حماس تمنعهم من المغادرة تحت تهديد السلاح".
وقال "حماس وليست إسرائيل هي التي ينبغي أن تحاسب على ارتكاب جريمة حرب مزدوجة.. استهداف المدنيين والاختباء وراء المدنيين". وتابع "يجب أن تساند قوى الحضارة إسرائيل لهزيمة همجية حماس".

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