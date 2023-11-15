تضامن اجتماعي واقتصادي يملأ شوارع ومتاجر الأردن نصرة لأهل غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

منذ اندلاع الحرب الوحشية على أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة، برزت ردات فعل عدة اجتمع عليها الشعب الأردني، إذ تعددت الصور التي تظهر تضامن الشعب ونصرته للغزيين، بداية من شوارع المملكة التي اكتظت بالعلم الأردني يحتضن العلم الفلسطيني بجانبه، ومركبات يرفرف العلم الفلسطيني عاليا من نوافذها، وعند النظر بتأمل للأرصفة، نرى العديد من الشباب والشابات يتوشحون بالكوفية الفلسطينية، وإن كان هذا "أضعف الإيمان" لكنه يظهر مشاعر المساندة.



ولم تنحصر هذه الصور في الشارع الأردني فحسب، بل امتلأت مختلف المتاجر والمطاعم بارتداء العاملين بها زيا موحدا مخطوطا بشعارات نصرة لأهل غزة، وعلامات تجارية أصبحت تتزين بلون العلم الفلسطيني، كما اختارت مقاه تغيير شعارها ليصبح بألوان العلم الفلسطيني، الى جانب إضافة ملصقات لعبارات وهتافات تحاكي معاناة وألم أهل فلسطين في غزة.



موقف اجتماعي واضح اتخذه الشعب الأردني رفضا للعدوان الوحشي على قطاع غزة بصور تعبيرية بسيطة، لكنها حملت في داخلها رسائل لها بعد سياسي واقتصادي وصل صداه للعالم أجمع.



وبهذا الجانب، يبين الخبير الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع، أن الموقف الذي يتخذه الفرد دائما له بعد اجتماعي وبعد سياسي، موضحا أن جميع ما يحدث من حملات مناصرة للقضية الفلسطينية في الحرب الدائرة الآن في غزة هي مواقف سياسية تتعدى المواقف الاجتماعية، وهذا بالمفهوم العام.



ويعتقد جريبيع، أن الشارع الأردني يكاد يكون من أكثر الشوارع في العالم العربي والغربي تحركا باتجاه القضية الفلسطينية نظرا لمعطيات كثيرة منها؛ العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين، وعلاقات النسب والمصاهرة والقرابة التي تربط بينهما، إضافة الى الإيمان المطلق بالمصير المشترك.



ويضيف، أن هنالك أسبابا سياسية تكمن في أن ما يحدث في غزة سينعكس إيجابا أو سلبا على الأردن، وبذلك هنالك موقف سياسي وآخر إنساني، بمعنى أنه عندما نرى الجرائم التي ترتكب بحق إخواننا في غزة نتأثر بها إنسانيا، وهذه الجرائم لو حدثت في أي مكان آخر ستأخذ الموقف ذاته.



ووفقا لذلك، ما يتم من بعض السلوكيات داخل المجتمع الأردني من صور التعبير المختلفة لدعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية الآن في غزة، يعبر عن الموقف السياسي والاجتماعي الذي يتخذه المجتمع الأردني، وقد أخذ هذا الدعم أشكالا مختلفة، وفق جريبيع.



ويشير الى أننا نعلم أن كل شخص منا في موقعه يستطيع أن يأخذ موقفا من خلال التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال توظيف السوشال ميديا مثلا، وكذلك أصحاب المتاجر من خلال الزي الموحد لموظفيهم أو من خلال الأعلام الفلسطينية التي توضع أمام المتاجر أو من خلال بعض المنتجات التي أصبحت تمتاز بالعلم الفلسطيني.



ويقول جريبيع "كما هو السياسي وصاحب القرار يأخذ مواقف من خلال التصريحات أو اللقاءات للتأثير على صانع القرار على مستوى العالم، وكذلك ما يتم فعله الآن، فهي صور مختلفة لتعبير المجتمع الأردني عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية".



ويؤكد أن هذه المواقف تعد داعمة لنصرة القضية الفلسطينية، وبميزان علم السياسة والعلاقات الدولية هي ذات تأثير كبير، لأن كل طريقة للتعبير عن التضامن والدعم للقضية الفلسطينية هي رسالة سياسية، وهذه الرسالة ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني، بل موجهة للعالم أجمع.



وتعني هذه الرسائل، بحسب جريبيع، أن هنالك شعبا أردنيا متضامنا مع القضية الفلسطينية ويؤمن بحق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم وبإقامة دولتهم، ويبعث أيضا رسالة للعالم تفضح المواقف البلطجية غير الإنسانية التي يسلكها العدوان الإسرائيلي من جرائم ومجازر وغير ذلك، وبالتالي جميع هذه المواقف ستؤثر بالمعادلة الدولية وسيكون لها دور مهم، وهذه الصور الداعمة لا تختلف كثيرا عن صور التظاهرات ووقفات التضامن.



ووفقا لذلك، هي صور مختلفة تمثل الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية إيمانا بحقها، وجميع هذه الصور تمثل دعما سياسيا واجتماعيا للقضية الفلسطينية، وجميع هذه السلوكيات التي تحدث قد ينظر لها بجانب اجتماعي، ولكنها موقف سياسي وردة فعل سياسية للعالم أجمع.



ويعتقد جريبيع، أن التضامن مطلوب منا كمواطنين وكشعب يجب ألا نستهين بأي عمل، فإن مجرد رفع العلم الفلسطيني أو ارتداء الكوفية الفلسطينية رسالة مهمة، وما تقوم به من حملات دعم هي جزء من الحرب النفسية التي تدعم وترفع معنويات إخواننا في غزة، فهذه الحرب النفسية تؤثر على الداخل الإسرائيلي وعلى صانع القرار الإسرائيلي.



ويؤكد أن الموقف الشعبي هو موقف داعم للموقف السياسي للدولة، إذ إن موقف الأردن في الفترات الأخيرة أصبح أقوى لأنه مسنود بالموقف الشعبي، مبينا أن هذه الوقفات التي خرج بها الشعب الأردني نصرة وتضامنا مع إخواننا في غزة قدمت للدولة قوة بموقفها وفتحت لها مساحات لأخذ موقف أكثر تشددا.



ومن الجانب الاقتصادي، يبين الخبير حسام عايش، أن السلوكيات التعبيرية للمساندة، مثل "مقاطعة منتجات أو مطاعم" تعد نوعا من الاستقطاب للمستهلكين الغاضبين من الشركات والمؤسسات والمتاجر التي تعد الشركات الأم لها أميركية أو غربية.



ويوضح "هذا نوع من الاستقطاب عبر استثمار وإظهار التأييد للقضية الفلسطينية ولأهل غزة، وهو شكل لا بأس بأن يتم استخدامه، وبالرغم من أن المزاج العام للناس ليس مزاج إنفاق أو رفاهية أو التمتع بها بشكل عام، ومع ذلك، فإن هذه الفعالية الاقتصادية التي تقوم بهذه النشاط لا تستثمر الوقت الحاضر إنما المستقبل أيضا".



ويشير عايش إلى أنه عند عودة الأمور لطبيعتها ستكون أولوية الناس بالتعامل معها، وهذا أمر لا شك أنه جيد في مواجهة مؤسسات تابعة لفعاليات استثمارية تجارية في الحقيقة تابعة لشركات تساند بطريقة وبأخرى هذا العدوان، وبالتالي ردة فعل الناس كانت مقاطعتها أو على الأقل التقليل من التعامل معها الى الحد الأدنى.



ويعتقد أن هذه الوسائل محببة لإظهار التضامن مع فلسطين ومع القضايا الإنسانية كافة، والقضية الفلسطينية هي القضية الإنسانية الأولى في العالم، وإظهار التضامن معها يفترض أن يكون دائما ومستمرا، وأيضا هي نوع من التواصل الاقتصادي الاجتماعي بين المواطنين وبين هذه المؤسسات والجهات التي تستخدم هذا النوع من العرض.



ولا شك أنها تلعب دورا في إثراء هذه الحالة الوطنية العامة لدى المواطنين الأردنيين، بحسب عايش، وهي تعبر عن حالة يتضامن فيها الاقتصاد مع الوطن ويتضامن فيها الناس مع فعالياتهم الاقتصادية، ويشكلون في ذلك وحدة واحدة في التعبير عن رفضهم للعدوان البربري على غزة، وعائد ذلك أننا ندفع باتجاه المنتج المحلي والاستثمارات المحلية والاستثمارات القريبة من نبض الناس وثقافتهم ومشاعرهم ومواقفهم، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير على صعيد توطين العملية الإنتاجية الاقتصادية.



ومن جانب آخر، هي أيضا رافعة إيجابية في مواجهة هذا العدوان، وهي شكل من أشكال المقاطعة غير المباشرة لتلك المنتجات التي هي جزء من شركات غربية أميركية أو أوروبية، وربما أن بعضها يكون إسرائيليا؛ أي موجودة في السوق تحت مسميات مختلفة، وبذلك هذه الشركات المحلية تلعب دورا مهما في أنها تعوض بهذه الحركة مقاطعة الناس لهذه الفعاليات، وهذا يخدم في النتيجة النهائية التوازن في الحالة الاقتصادية العامة.

ومن جهة أخرى، الآن عندما يفكر الفرد بالذهاب الى السوق ستكون الأولوية بشكل عام للإنفاق على سلع وخدمات تقدمها هذه الفعاليات المحلية، وسيكون منجذبا بحكم الثقافة والموقف وردة الفعل والمشاعر نحو هذه الجهات، وفق عايش.

لذلك يتوجه عايش لأصحاب المنتجات المحلية بهذه الكلمات: "نأمل من الطرف الآخر أن يستفيد من هذه الحالة ويطور منتجاته وخدماته ويراعي أن تكون الأسعار مقبولة على المواطنين والمستهلكين وأن تكون بالجودة التي يتوقعها الناس"، بمعنى ألا يكون ذلك أيضا على حساب الجودة أو النوعية أو السعر، وإنما هذا التضامن هو تضامن إجمالي كامل وليس تضامنا بالقطعة.



ويضيف عايش، أنه يفترض أيضا أن نرفع في أدائنا العام، وأن نستفيد بشكل عام من جميع هذه التحركات الاقتصادية الاجتماعية، ونرفع سوية الأداء العام، وأن نوحد المشاعر والمواقف، وأن نكون قوة قادرة على أن تؤثر أولا في المنتجات والسلع التي نحتاجها، وثانيا أن نكون مؤثرين في إيصال رسالتنا للآخرين.



ويختم عايش حديثه، مبينا أن جميع دول العالم والشعوب المعتزة بوطنها تتحيز لمنتجات بلدها الوطنية، وهذا لا يعني مقاطعة الآخرين، ولكن الأولوية للمنتجات الوطنية التي يفترض أن تكون بنفس مستوى المنتجات المستوردة وأن تكون بأسعار تناسب معدلات دخل الأفراد، وأن تكون قادرة على أن تحقق معادلة المنافع التي يسعى لها المستهلكون لاستخدامها أو شرائها، وهذا جميعه سيرفع من الاستثمارات المحلية في المنتجات الوطنية، وسيدفع نحو إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وسيخلق إمكانيات إضافية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في تطوير الأنشطة والأعمال.

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