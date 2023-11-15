جمعيات خيرية بالأغوار تواجه تحدي الدعم بمشاريع إنتاجية خاصة

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- في وقت وصلت فيه جمعيات خيرية بالأغوار الشمالية إلى مرحلة العجز عن مساعدة الأسر المعوزة نتيجة توقف أو محدودية الدعم والتبرعات، لجأ بعضها إلى إنشاء مشاريع خاصة مدرة للدخل، للخروج من أزمة التعطل والعودة قدر المستطاع للقيام بدورها التطوعي في مساعدة الفقراء.



ومع دخول فصل الشتاء، تتفاقم أوضاع الأسر الفقيرة وسط تزايد ملحوظ في عدد طالبي المساعدات من المعوزين في مناطق لواء الغور الشمالي، في وقت تراجعت تبرعات المحسنين للجهات القائمة على الأعمال الخيري المؤسسية، ما حرم آلاف العائلات المحتاجة من المساعدات التي توفر لها مستلزمات الدفء والملابس والطرود الغذائية لمواجهة البرد القارس.



ويشير العديد من المواطنين، إلى أن المبادرات التطوعية المجتمعية من قبل جهات مختلفة تراجعت خلال السنوات الماضية بشكل لافت ومنها ما توقف بشكل نهائي، ومن أهم هذه المبادرات تلك التي كانت تنفذها جمعيات خيرية ولجان زكاة ومؤسسات مجتمع مدني. وقالوا، "إن جهودا تطوعية كبيرة، كانت تبذل من أجل تأمين العديد من الأسر المعوزة بمستلزمات فصل الشتاء، الفصل الأشد قساوة على المواطنين بالأغوار".



وتابعوا: منذ سنوات بدأنا نشهد غيابا شبه كامل لهذه الجهود، وهو ما ترك أسرا عديدة وحيدة في مواجهة عوزها وقلة حيلتها.

وأكدوا نقلا عن ما تخبرهم به جهات كانت تقدم الدعم، أن تراجع مستويات الدعم أفقد الجهات التطوعية قدرتها على مساعدة الفئات المستهدفة بتأمين متطلبات الحياة القاسية، ودفع ذلك بعدد من شبان اللواء إلى عمل مبادرات ولكنها تبقى بسيطة ولا تحقق المرجو مقابل حجم الطلب المتزايد على المساعدات بعد اتساع رقعة الفقر باللواء.



ففي لواء الغور الشمالي، وما إن حط الشتاء رحاله والرياح التي تحمل الهواء البارد، تظهر تفاصيل المعاناة الحقيقية في منازل الفقراء، التي تروي حكايات الفقر والصقيع لمواطنين محرومين من الدفء سحقتهم قسوة الحياة، وناءت بهم الظروف المعيشية الصعبة، وخسائر العمل الزراعي، جراء التراكمات والمشاكل الزراعية في ظل ارتفاع بأسعار الكهرباء والوقود وتزداد متطلبات الحياة وتلقي أعباء إضافية على الواقع المعيشي لتلك الفئات التي يعيش معظم سكانها في بيوت متصدعة طينية أسقفها مهترئة وجدرانها متشققة، وأخرى آيلة للسقوط.

وتقول العشرينية المتطوعة بالأعمال الخيرية رهام البشتاوي، "إن من فوائد مشروع تدوير الألبسة الذي تنفذه إحدى الجمعيات، دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوفير قرابة 15 فرصة عمل لأبناء اللواء، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع البلدية للمحافظة على البيئة بالحد من عمليات إحراق الملابس القديمة التي تقوم بها بعض الأسر أو حتى إلقائها في حاويات النفايات كونها تأخذ وقتا طويلا لكي تتحلل".



في توجه مماثل لجمعية تلال المنشية، نفذت الجمعية مؤخرا مشروع مخبز لإعداد الخبز والمعجنات والحلويات وبيع المنتجات للمدارس أو في المعارض والبازارات أو حتى تسويقه عن طريق طلبات التطبيقات.



وتقول علياء الدبيس إحدى المتطوعات بالجمعية إن هذا المشروع وفر دخلا للعديد من الفتيات، كما ساهم بعائد مادي للجمعية لدعم الأسر الفقيرة باللواء.



وأكدت أن استمرار أعمال ونشاط الجمعيات الخيرية باللواء مهم جدا، إذ إن هناك العديد من الأسر التي قد لا تجد قوت يومها من شدة العوز وهي بحاجة ماسة ودائمة للدعم والمساعدة.



ومن الجدير ذكره، أن لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا، ويعتمد سكان اللواء على مصدر رزقهم بالعمل في القطاع الزراعي، إلا أن القطاع وخلال السنوات الأخيرة شهد تراجعا واضحا، ما قلص من فرص العمل التي يوفرها، وبات العديد من أرباب الأسر متعطلين عن العمل.



ويبلغ عدد سكان اللواء 130 ألف نسمة، موزعين على ثلاث مناطق تابعة لبلديات شرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وطبقة فحل، ويقدر عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بحوالي 4421 أسرة وفق كشوفات الصندوق.

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